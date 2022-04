Knapp vor Ostern darf Innsbruck den ersten Sommertag für die Wetterstatistik verbuchen. Die Wetterstation an der Uni Innsbruck hat am 12. April 25,3 Grad gemessen.

INNSBRUCK. Im Mittel der letzten 10 Jahre tritt der erste Sommertag am 19.04. auf, im Vorjahr gab’s den Rekord am 31.03. Die Vergleiche hat Clemes TZ (@alpen-wetter) auf Twitter veröffentlicht. Bereits am 10. April hat er die Prognose gestellt: "Der April war bisher unbeständig und kalt - das ändert sich jetzt. Die Temperaturen steigen in Richtung 20, mit Föhn sind ab Dienstag sogar über 23 Grad drin. Auch Saharastaub mischt wieder mit! Bis inkl Gründonnerstag ändert sich daran wenig."

Blick der Webcam Markthalle auf Innsbruck am 12.4. um 12 Uhr 20.

Foto: Webcam Markthalle

hochgeladen von Georg Herrmann

Besondere Wettertage

Abgeleitet von der Temperaturen werden Kenngrößen wie Eistag (Maximum unter 0 Grad), Frosttag (Minimum unter 0 Grad), Sommertag (Maximum über 25 Grad) und Tropentag/heißer Tag (Maximum über 30 Grad). Einen Rekord an Sommertagen gab es lange Zeit im berühmten Jahrhundertsommer 2003 mit 100 Tagen über 25 Grad, hinzu kamen damals 46 heiße Tage (Station Innsbruck-Uni). Im Jahr 2018 wurde dieser Rekord aber mit 103 Sommertagen gebrochen. Die Station Innsbruck-Universität gehört mit Kremsmünster und Wien (Hohe Warte) zu den längsten Temperaturreihen in Österreich und liefert damit extrem wertvolle Erkenntnisse zum Klima in den Alpen. Infos alpen-wetter.blogspot.com

