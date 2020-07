Mit langjähriger Erfahrung, Herz und Weitblick unterstütze ich Ihr Unternehmen in allen steuerlichen Belangen – von der monatlichen Buchhaltung, über die Erstellung des Jahresabschluss bis hin zum mobilen Buchhaltungsdienst. Als "Ein-Frau-Betrieb" helfe ich Ihnen dabei, Ihre Kosten für den Bereich Buchhaltung so gering wie möglich zu halten. Meine angebotenen Leistungen sind:Erstellen der monatlichen Buchhaltung bis zur Rohbilanz - Aufbereitung der Belege, Meldungen an das Finanzamt und...