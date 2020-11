TIROL. Mit einer Schwangerschaft und der Geburt eines Kindes ergeben sich für Mütter und Väter plötzlich viele neue Fragen – von Kündigungsschutz und Kinderbetreuungsgeld bis hin zu Papamonat und Familienzeitbonus. „Das alles sind wichtige Fragen, auf die die AK Arbeits- und Sozialrechtsexperten auch die Antworten haben“, erklärt Ombudsmann Erwin Zangerl.

„Sie informieren die Eltern zu diesen Themenbereichen bei persönlichen Beratungen in der AK Tirol in Innsbruck und in den Bezirken, auf der Homepage der AK Tirol www.ak-tirol.com und mit Broschüren und Faltern.“

Neu: Video „Baby an Bord“

Bis zur Corona-Pandemie waren außerdem die AK Info-Abende für werdende Eltern in ganz Tirol ein Renner, die Nachfrage ist immer noch groß. „Die Corona-Pandemie hat zwar dazu geführt, dass sämtliche AK Veranstaltungen abgesagt werden mussten“, so AK Präsident Zangerl. „Aber als zusätzliches Service bieten wir deshalb auf www.ak-tirol.com den neuen Kurzfilm ,Baby an Bord‘ an: Darin erklärt AK Expertin Dr. Lisa Fleißner, was werdende Mamas und Papas aus dem Arbeits- und Sozialrecht wissen sollten, vom Melden der Schwangerschaft bis zur Elternteilzeit."





Was ist Karenz?

Denn es gibt immer noch Missverständnisse, z. B. um die Begriffe Karenz und Kinderbetreuungsgeld, die nicht das Gleiche sind! Karenz ist die Freistellung von der Arbeit. Es geht also um Ihr Rechtsverhältnis zu Ihrem Arbeitgeber. Mütter haben grundsätzlich und unabhängig von der Art ihrer Beschäftigung einen Rechtsanspruch auf Karenz bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres ihres Kindes. Achtung: In dieser Zeit bekommen Mütter von ihrem Arbeitgeber kein Entgelt, müssen im Gegenzug aber auch nicht arbeiten. Sie sind in dieser Zeit auch nicht über ihr Arbeitsverhältnis versichert. Im Falle des Bezugs des Kinderbetreuungsgeldes (KBG) sind sie für diese Zeit aber damit versichert. Sollten sie jedoch kein KBG (mehr) beziehen und trotzdem noch nicht wieder arbeiten, müssen sie sich selbst oder bei ihrem Partner mitversichern.

Mit der AK Tirol gut beraten

Viele Infos rund um Schwangerschaft, Geburt & Arbeitsplatz, auch zu Themen wie Kündigungsschutz, Wochengeld, Papamonat, Familienzeitbonus, Elternteilzeit etc., finden Sie auf www.ak-tirol. com Dort gibt es zusätzlich den Kurzfilm „Baby an Bord“. Die AK Broschüre „Ein Baby kommt“ ist kostenlos erhältlich unter Tel. 0800/22 55 22 – 1430 oder als Download auf www.ak-tirol.com

Die AK Arbeitsrechtsexpertinnen und Arbeitsrechtsexperten helfen auch gerne persönlich unter Tel. 0800/22 55 22 – 1414.

Mehr vom AK Tirol Ombudsmann unter meinbezirk.at/ombudsmann