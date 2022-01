INNSBRUCK. Die Jugendlichen haben wieder mehr Interesse, dass sie ein Handwerk erlernen. Ende 2021 waren 10.569 Lehrlinge in Ausbildung. Um 0,9% ist die Gesamtzahl der Lehrlinge zurückgegangen. Die Coronakrise verbreitete eine große Unsicherheit, daher kam es zu einem allgemeinen Rückgang. "Ein großer Schritt in die Normalität wurde voriges Jahr gemacht, wenn man sich die Zahlen der Lehrlinge im ersten Lehrjahr ansieht", meint Christoph Walser, Wirtschaftskammerpräsident.

Auch wenn es wieder mehr Lehrlinge gibt, bleibt der Fachkräftemangel akut. 3.176 Lehrlinge befanden sich 2021 im ersten Ausbildungsjahr, ein Plus von knapp sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Im vergangenen Jahr konnten die Jugendlichen auf die Unterstützungsstruktur zurückgreifen, das Schnuppern und die Lehrlingsmessen konnten wieder stattfinden", erklärt Walser den Grund für die Steigerung.

Lehrverträge

Im Land werden 160 Lehrberufe ausgebildet. Es gibt viele Chancen, um individuelle Vorstellungen in einem konkreten Berufsbild Wirklichkeit werden zu lassen. Der Fachkräftemangel bedeutet für die jungen Leute eine Jobgarantie. 5.464 Lehrabschlussprüfungen ergaben ein Plus von mehr als sieben Prozent im Vorjahresvergleich.

Lehrlingsausbilder



Derzeit bilden 3.227 Betriebe Lehrlinge aus - die Sparte Gewerbe und Handwerk mit 1.932 Lehrbetrieben und 5.455 Lehrlingen (2020: 5420), gefolgt von der Sparte Handel mit 441 Lehrbetrieben und 1.549 Lehrlingen (2020: 1531). Es konnte sogar eine Zunahme der Gesamtzahl der Lehrlinge in beiden Sparten im Vergleich zum Vorjahr, verzeichnet werden. "Im Handel konnte gemeinsam mit den Berufsschulen eine Qualitätsoffensive starten. Es wurde erreicht, dass der Warenkundeunterricht in den verschiedenen Schwerpunkten durch homogene Klassen noch spezialisierter erfolgen kann. Die Schwerpunkte werden in eigenen Fachklassen vermittelt und durch diese spezialisierte Ausbildung ist eine enorme Qualitätssteigerung zu erwarten", betont David Narr, Lehrlingskoordinator.

An dritter Stelle liegt die Sparte Industrie mit 93 Lehrbetrieben und 1.288 Lehrlingen. Im Tourismus werden 978 Jugendliche ausgebildet (2020: 1.075). "Die Corona-Maßnahmen sind für den Gastronomie- und Freizeitbereich schwer durchzuhalten", sagt Walser.

Ausgezeichnete Lehrbetriebe



Es gibt zur Zeit 198 Lehrbetriebe, dass einen neuen Höchststand bedeutet. Rund ein Drittel aller Lehrlinge werden ausgebildet. "Die steigende Zahl ist ein Zeichen dafür, dass Betriebe die Qualität in der Ausbildung stetig verbessern. Sämtliche Lehrbetriebe erhielten über die Lehrbetriebsförderungen im Jahr 2021 insgesamt 22.000.000 Euro ausbezahlt", erklärt Narr.

Duale Ausbildung als Chance

Aktuell sind beim AMS 1.725 offene Lehrstellen und 460 Lehrstellensuchende gemeldet. "Wir werden in den kommenden Jahren vor der enormen Herausforderung stehen, Fachkräfte im großen Stil nachzubesetzen. Deshalb müssen jetzt alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um die Jugend bestmöglich zum Einsatz zu bringen", erörtert Christoph Walser. "Damit dies gelingt, muss vor allem die Bildung gestärkt werden. Alle Branchen sind vom Fachkräftemangel betroffen!" 450 Maturanten absolvieren derzeit eine Lehre. "Gerade in dieser schwierigen Zeit zeigt sich, dass die Kombination aus Berufsschule und Ausbildungsbetrieb jene Qualifikation bietet, mit der sich die Anforderungen des Marktes bewältigen lassen", betont Narr. "Alle Jugendliche sollen ihre Chancen nutzen!"

#träumweiter

Der Traumberuf ist mehr als nur ein Job, er ist Berufung. "Mit einer Lehre ist es möglich, diese Träume zu verwirklichen. Denn nicht nur unsere Leidenschaft, auch unsere Stärken weisen uns den Weg", freut sich Walser über die Lehrlingskampagne #träumweiter der WKO. Alle Sparten der Wirtschaftskammer ziehen hier an einem Strang, um Jugendliche für die duale Ausbildung zu begeistern. Den Traumberuf zu verwirklichen, heißt ein erfülltes und qualitativ hochwertiges Leben: "Wir fordern die Kinder und Jugendlichen auf, ihre Träume nicht über Bord zu werfen. Sie sollen ihre Träume verwirklichen. Der beste Weg dorthin ist die Lehre", fügen Narr und Walser hinzu. "Gleichzeitig lautet unser Appell an alle Eltern: "Lasst eure Kinder träumen und entscheidet gemeinsam, wie sie ihre Träume am besten erfüllen können!"

