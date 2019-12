Bereits seit 1908 schmunzeln die Innsbrucker über die „Höttinger Nudl“, die 2020er-Ausgabe ist ab sofort druckfrisch erhältlich. Lacher sind garantiert.

INNSBRUCK. In der ältesten Faschingszeitung Österreichs wurden auch heuer wieder die lustigsten, skurrilsten, aber auch die ärgerlichsten (peinlichsten) Ereignisse des vergangenen Jahres gesammelt und humoristisch bearbeitet und in bekannt zynischer Art und Weise, Politik in Bund, Land und Stadt, verschiedene Stadtteile Innsbrucks, vor allem Hötting und nähere Umgebung betreffend, frech aber ehrlich aufs Korn genommen. Die ehrenamtlichen Redakteure rund um Chefredakteur Peter Kodera haben keine Mühen und Wege gescheut, um für ihre Leserinnen und Leser auch die heimlichsten und verzwicktesten G´schichteln aufzutreiben.

Günther Platter und Peter Kodera werfen einen Blick in die neue Höttinger NUDL, Unterhaltung ist garantiert.

Foto: Höttinger NUDL

hochgeladen von Georg Herrmann

Aus dem heurigen Inhalt:

Landespolitik, Stadtpolitik, aber auch wieder Kommunalgeflüster und seitenweise Höttinger Untaten, Kuriositäten aus Nah und Fern, von der Koatlackn und Kranebitten bis Arzl, Pradl, Rum und noch weiter - und natürlich wieder zwei Seiten Sport mit Fußball, Wintersport und Eishockey, also „für alle eppas“ dabei. Die NUDL ist bei allen Innsbrucker Trafiken, SPAR-Filialen und M-Preis-Geschäften erhältlich! Der seit vielen Jahren unveränderte Preis beträgt € 1,99.