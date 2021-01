INNSBRUCK. Eine Innsbrucker Familie hat ihre Sorge um Singvögel an die Stadtblatt-Redaktion mitgeteilt. Die Vogelzählung im Rahmen der „Stunde der Wintervögel“ von Birdlife Tirol bringt ein wenig Aufklärung.

Sorge

Im Mail an die Stadtblatt-Redaktion schreiben die Innsbrucker: "Schon im Sommer 2020 mussten wir auf unserer Terrasse in Wilten einige tote Singvögel auffinden. Es waren einige Grünfinken - die wir dann auf Weisung des Alpenzoos zur AGES brachten - mit der Bitte - doch festzustellen - an was die Vögel verendet waren. Leider haben wir von dieser Institution nichts mehr gehört. Nun ist das neue Jahr 2021 angebrochen und auf unserem Vogelhaus auf der Terrasse sind überhaupt keine Vögel mehr zu sehen - weder Grünfinken, Maisen, Gimpel, Spatzen, Türkentauben .... etc.! Nur einige wenige Amseln kommen noch zu uns! Auch im Garten in der Sonnenburgstrasse - bei meinen Schwiegereltern - wo sonst ein reges Vogeltreiben herrschte - ist leider auch gar nichts mehr los! Das Vogelhaus ist auch total vereinsamt!"

Vogelzählung

In Tirol haben zu Jahresbeginn über 1.000 Naturinteressierte im Rahmen der „Stunde der Wintervögel“ die Vögel in ihrer Umgebung gezählt. Der häufigste in Tirol gesichtete Vogel war der Spatz, auf Platz zwei folgt die Amsel. In Tirol wurde am häufigsten der Spatz gezählt, 4.221 Exemplare wurden entdeckt. Der Spatz kam in rund 50 Prozent der Gärten vor. Die Amsel wurde in 86 Prozent der Gärten entdeckt, insgesamt wurden in Tirol bei der „Stunde der Wintervögel“ 3.152 Amseln gezählt. 2.654 Mal wurde ein Erlenzeisig gesichtet, 2.517 Mal eine Kohlmeise.

Vermutungen

Bereits seit einigen Jahren seien immer weniger Vögel im Garten zu beobachten, dieser Trend habe sich auch heuer fortgesetzt, so Katharina Bergmüller von Birdlife Tirol. Man könne aber keinesfalls sagen, dass es verschwindend wenige seien. Weshalb die Vögel im Garten zusehends weniger werden, darüber gebe es nur Vermutungen, so Bergmüller. Durch den Klimawandel gebe es deutlich mildere Winter mit Schneefall meist erst im Jänner. Deshalb würden die Vögel vorher gar nicht in den Garten kommen. Aber auch der Artenschwund sei ein möglicher Grund für den Rückgang der Bestände, da die Vögel durch den Nahrungsmangel weniger Junge aufbringen.

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier