Die BSE-Krise Anfang des Jahrtausends kann als Mitinitiator der AGES Innsbruck gesehen werden. Seit dem Jahr 2002 kümmert sie sich um die Lebensmittelsicherheit, die Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen sowie den Strahlenschutz. Das 20- jährige Jubiläum wurde mit Mitarbeitern und Ehrengästen gebührend gefeiert.

INNSBRUCK. Speziell in den vergangenen beiden Jahren ist die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) durch ihr Corona-Dashboard in die breite öffentliche Aufmerksamkeit gerutscht. Corona Management ist in Wahrheit aber nur ein Teilbereich der AGES. Mit modernster Analytik, spezieller Diagnostik und umfassender wissenschaftlicher Expertise arbeiten die 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Innsbrucker Standort an unterschiedlichsten Aufgaben in den Bereichen Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit, Öffentliche Gesundheit und Strahlenschutz sowie Ernährungssicherheit und Landwirtschaft. "Mit ihrem ‚One Health' - Gedanken, durch den die Zusammenhänger der Gesundheit von Menschen, Tieren und Umwelt als ein Gemeinsames erkannt und erforscht werden, ist die AGES seit zwei Jahrzehnten ein unverzichtbarer Partner im Westen", erklärt Gesundheitsdirektorin Theresa Geley, bei der Jubiläumsfeier.

Für eine kurze Einführung bleibt Zeit, doch das nächste tote Rind wartet schon hinter der Glasscheibe.

Breites Aufgabengebiet



Zum breiten Aufgabengebiet der AGES zählt beispielsweise die Wasserqualitätskontrolle der österreichischen Badeseen. Der Veterinärstandort der AGES in Innsbruck ist seit der Gründung zu einem Zentrum für Infektionskrankheiten bei Rinder und kleinen Wiederkäuern ausgebaut worden – mit weiteren Schwerpunkten auf Parasitosen und Wildtierkrankheiten. Für Wild- und Nutztiere, die beispielsweise auf einer Alm verendet sind, gibt es eine eigene Zufahrt und einen Bereich, wo die Tiere seziert werden und auf Seuchen, Parasiten und Infektionskrankheiten untersucht werden. Die Experten der Veterinärmedizin werden dabei von biomedizinischen Analytikern, Mikro- und Molekularbiologen sowie Chemielabortechnikern unterstützt. Ein weiteres Aufgabengebiet umfasst den Strahlenschutz, wo mittels Spezialgerät die Cäsium 137 Konzentration am Standort dauerhaft überwacht wird.

Wirtschaftskammer Präsident Christoph Walser ist sichtlich beeindruckt.

Pflanzenschutzmittel-Rückstandanalyse

Seit zwei Jahrzehnten besteht eine enge Kooperation mit der regionalen, heimischen Wirtschaft und Wissenschaft. Speziell im Bereich der Pflanzenschutzmittel-Rückstandanalyse gilt der AGES Standort in Innsbruck als Vorreiter über die Grenzen hinaus. Jährlich werden 4000 Lebensmittelproben auf 750 unterschiedliche Pflanzenschutzmittelrückstände überprüft. In drei bis 4 Prozent der Fälle kommt es dabei zu Beanstandungen. "In unserem kleinen, aber feinen Wissenschaftsstandort haben wir in den vergangenen 20 Jahren ein umfassendes Fachwissen zu zahlreichen Gesundheits-, Ernährungssicherheits- und Umweltthemen erarbeitet", erklärt AGES Geschäftsführer Thomas Kickinger.

Der Nasenabstrich bei Rindern wird mit einem etwa 1 Meter langem Stäbchen vorgenommen. Da bleibt den Zuhörern kurz die Luft weg.

Aufgaben in der Zukunft



Beim Expertengespräch im Anschluss an den Rundgang durch die Labore des Innsbrucker AGES Standorts wurden aber auch die Herausforderungen der Zukunft angesprochen. Zum einen betrifft das multiresistente Keime, die auch mit generell zu laschen Antibiotika-Regelungen sowohl bei Menschen auch als bei Tieren zu erklären sind, zum anderen die wissenschaftliche Skepsis in der Bevölkerung. Gerade während der Pandemie habe man erkennen müssen, dass man mit wissenschaftlicher Aufklärung alleine, der Skepsis in der Bevölkerung nicht entgegnen kann. Speziell Informationsblasen in Sozialen Netzwerken haben die Wissenschaftsskepsis in der jüngeren Vergangenheit weiter angefacht. Das Risikiobarometer "Gesundheit und Umwelt" der AGES zeigt aber auch, dass die größte Beunruhigung der Bevölkerung aktuell in den Bereichen Umweltverschmutzung, Klimawandel und sozialer Ungleichheit herrscht. Die AGES hingegen genießt laut dem Barometer ein großes Vertrauen und nimmt eine Vorreiterrolle bei der Kommunikation von Risiken zu den Themen Klimawandel, Umwelt, Gesundheit und Ernährung ein.

Thomas Kickinger ist Geschäftsführer der AGES in Innsbruck.

Eigenbau

Besonders stolz ist man am Innsbrucker AGES-Standort auf die eigene Lehrlingsausbildung zur Chemielabortechniklehre und das allgemein junge und dynamische Team, das die Zusammenarbeit mit den Steakholdern forciert und am aktuellen Stand des Wissens und der Technik arbeitet. "Als Bürgermeister der Gemeinde Thaur, der größten Gemüseanbauregion Tirols, ist es wichtig, dass wir in der Pestizid-Thematik eine Begleitung haben. Anfangs war die AGES für viele Landwirte sicher ein rotes Tuch, aber das hat sich stark geändert und wir sind mittlerweile froh zu wissen, dass das, was wir aus den Feldern holen und den Menschen auftischen eine hohe Qualität hat", erklärt Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser abschließend.

