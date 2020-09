INNSBRUCK. Rund um die geplante Begegnungszone Innere Stadt gibt es eine Diskussion über die Rechtsgrundlage. In einer Landesbroschüre wird als erster Schritt ein Gemeinderatsbeschluss angeführt. Die Stadt baut auf die StVO, Stadtrecht sowie das Delegationsrecht 2012. Laut begegnungszonen.or.at gibt es in Zirl, Kufstein (3 x), Silz, Landeck, Prutz und Serfaus Begegnungszonen.

Rechtsgrundlage

"Die Rechtsgrundlagen für die Verordnung einer Begegnungszone ist in der Straßenverkehrsordnung zu finden, konkret in den §§ 43, 76c und 94d StVO 1960. Die Zuständigkeiten sind darüber hinaus im Innsbrucker Stadtrecht (§ 18) und in der Delegationsverordnung 2012 geregelt." So lautet die Auskunft der Referatsleitung Straßenverkehr und Straßenrecht des Magistrats an den Innsbrucker Gemeinderat Gerald Depaoli.

StVO

Mit der 25. Novellierung der Straßenverkehrsordnung 1960 wurde die Begegnungszone in Österreich seit dem 31.3.2013 gesetzlich verankert. Eine Gemeinde ist für die Erlassung einer Begegnungszone zuständig, wenn die Verordnung nur für das Gebiet der betreffenden Gemeinde wirksam wird und sich nur auf Straßen beziehen soll, die weder Autobahnen, Autostraßen, Bundesstraßen oder Landesstraßen sind (§ 94d StVO). In allen anderen Fällen ist innerhalb des betreffenden politischen Bezirks die Bezirksverwaltungsbehörde (BH/Magistrat) ermächtigt eine Begegnungszone zu erlassen (§ 94b StVO). "Die Behörde kann, wenn es der Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Verkehrs, insbesondere des Fußgängerverkehrs, dient, oder aufgrund der Lage, Widmung oder Beschaffenheit eines Gebäudes oder Gebietes angebracht erscheint, durch Verordnung Straßen, Straßenstellen oder Gebiete dauernd oder zeitweilig zu Begegnungszonen erklären" (§ 76c Abs. 1). Durch die entsprechenden Straßenverkehrszeichen gemäß § 53 Abs. 1 Z 9e bzw. 9f ist der "Beginn und das Ende einer Begegnungszone kundzumachen“ (§ 76c Abs. 5). Mit deren Anbringung tritt die Begegnungszone in Kraft.

Definition

Eine Begegnungszone ist "eine Straße, deren Fahrbahn für die gemeinsame Nutzung durch Fahrzeuge und Fußgänger bestimmt ist, und die als solche gekennzeichnet ist" (§ 2 Abs. 1 Z 2a). In einer solchen verkehrsberuhigten Zone sind Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer gleichberechtigt. Zufußgehende dürfen die gesamte Fahrbahn benützen. Sie dürfen den Fahrzeugverkehr jedoch nicht mutwillig behindern (§ 76c Abs. 3). Fahrzeuglenker dürfen andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Radfahrer weder gefährden noch behindern. Sie haben von ortsgebundenen Gegenständen oder Einrichtungen einen der Verkehrssicherheit entsprechenden seitlichen Abstand einzuhalten (§ 76c Abs. 2). Für den Fahrzeugverkehr gelten die allgemeinen Vorrangregeln sowie der Vertrauensgrundsatz (§ 3 Abs 1 1. Satz).

Regeln

Das Miteinander im gemeinsam genutzten Raum ist durch die Erweiterung des Vertrauensgrundsatzes (§ 3 Abs 1 1. Satz) geregelt: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme“.

In der Begegnungszone gilt grundsätzlich eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 20 km/h. Das österreichische Recht sieht in Ausnahmen (wenn es der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs dient und aus Gründen der Sicherheit des Verkehrs keine Bedenken dagegen bestehen) auch 30 km/h vor (§ 76c Abs. 6).

Das Parken von Kraftfahrzeugen ist nur an den dafür gekennzeichneten Stellen erlaubt (§ 23 Abs. 2a).

Im Gegensatz zur Wohnstraße ist in einer Begegnungszone die Durchfahrt für jeglichen Fahrzeugverkehr gestattet.

Das Nebeneinanderfahren von Radfahrern ist erlaubt (§ 68 Abs. 2) – sie müssen sich aber rechts halten.

Rollschuhfahren ist erlaubt, allerdings dürfen andere Verkehrsteilnehmer weder gefährdet noch behindert werden und die Geschwindigkeit ist dem Fußgängerverkehr anzupassen (§ 88a Abs. 3).

Hundebesitzer haben dafür zu sorgen, dass Begegnungszonen nicht durch ihre Hunde verunreinigt werden (§ 92 Abs. 2).

Beim Verlassen der Begegnungszone gelten die üblichen Regelungen (keine besondere Vorrangsregelung)

Ansonsten gelten die allgemeinen Regelungen:

Rechtsregel (§ 7 StVO)

Vorrangregelungen (§ 19 StVO)

Verkehrsangepasste Geschwindigkeit (§ 20 StVO)

Empfehlung

In der Broschüre Impulse für eine nachhaltige Mobilität MOBILE (Begegnungszonen: Kriterien-Gestaltung-Bürgerbeteiligung) wird der Ablauf so dargestellt.

1. Gemeinderatsbeschluss über die Prüfung einer Begegnungszone

2. Gutachten - Erstellung durch eine/einen Sachverständige/Sachverständigen im Auftrag der Gemeinde

3. Antrag an die zuständige Behörde gem. § 94b oder § 94d StVO (Bezirkshauptmannschaft oder Gemeinde)

4. Ermittlungsverfahren -Einleitung durch die zuständige Behörde

5. Verkehrsverhandlung - Ausschreibung und Leitung durch die zuständige Behörde

6. Verordnung nach Interessenabwägung der Behörde auf Grundlage des Gutachtens und der Stellungnahmen

7. Kundmachung durch Straßenerhalter (Aufstellen der Verkehrszeichen)

8. Überwachung durch Exekutivorgane

Handelt es sich bei dem betroffenen Straßenabschnitt um eine Gemeindestraße, so fällt die Verordnung nach § 94d Z 8c StVO in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde. Für Landesstraßen hingegen sind die Bezirksverwaltungsbehörden zuständig. Im Entscheidungsvorfeld sind zudem eine Unfallanalyse sowie ein umfassendes verkehrstechnisches Gutachten, das unter anderem eine Verschlechterung der Verkehrssicherheit ausschließt, erforderlich.

Prüfung

Für Gerald Depaoli stellt sich die Situation wie folgt dar: "Da es keinen gültigen und rechtskräftigen Gemeinderatsbeschluss über die Prüfung der Begegnungszone gibt, konnte dementsprechend auch das gesetzlich vorgeschriebene Prüfverfahren nicht eingeleitet werden! Eine im Entscheidungsvorfeld erforderliche Unfallanalyse sowie ein umfassendes verkehrstechnisches

Gutachten, das unter anderem eine Verschlechterung der Verkehrssicherheit ausschließt, wurden dem Gemeinderat ebenso nicht vorgelegt."

Probebetrieb

"Der „Probebetrieb“ für die Begegnungszone „Innere Stadt“ stellt daher unabhängig davon, ob der Bozner Platz ein Teil selbiger ist, oder nicht - eine Gefahr für Leib und Leben dar bzw. womöglich lt. StGB eine vorsätzliche bzw. fahrlässige Gemeingefährdung, sollten die erforderliche Unfallanalyse bzw. das verkehrstechnische Gutachten, das unter anderem eine Verschlechterung der Verkehrssicherheit ausschließt nicht vorliegen. (Anmerkung: Ein „Probebtrieb“ für die Errichtung von Begegnungszonen ist lt. StVO und rechtlicher Voraussetzungen nicht vorgesehen bzw. verankert!) Die Tatsache, dass kein erforderlicher Gemeinderatsbeschluss vorliegt, widerspricht somit aus der Sicht der Gemeinderatsfraktion Gerechtes Innsbruck den rechtlichen Vorraussetzungen bzw. Kriterien für die Errichtung einer Begegnungszone", meint Depaoli weiter.

Grundlagen

Das Gerechte Innsbruck fordert den Bürgermeister daher auf die tatsächlich rechtliche Grundlage für die Errichtung der Begegnungszone nochmals zu prüfen bzw. umgehend mitzuteilen, warum für die Errichtung der Begegnungszone „Innere Stadt“ aus der Sicht und politischen Verantwortung des Bürgermeisters kein Gemeinderatsbeschluss erforderlich ist. Sollte nach Ansicht des Bürgermeisters ein Gemeinderatsbeschluss über die Prüfung bzgl. der Errichtung einer Begegnungszone erforderlich sein, fordert das Gerechte Innsbruck den Bürgermeister auf von der Errichtung der Begegnungszone „Innere Stadt“ Abstand zu nehmen, vor allem deshalb, da ohne rechtlich legitimierte (Gemeinderatsbeschluss) dementsprechende Prüfverfahren etc. die Verkehrssicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gefährdet wird.

