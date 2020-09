(Ibk/6./9./wh) Traditionen werden heuer schamlos über den Haufen geworfen. Nein. Nur neu zusammengesetzt. In den letzten Jahren war die Hypo Tirol immer beim "Tag der Offenen Tür" am Landhausplatz vertreten. Mit interaktiven Aktionen. Mit einer Direkthilfe für "Netzwerk Tirol" hilft. Aufgrund der Pandemie und den Auswirkungen fällt der Nationalfeiertag aus. Richtig. Nur die Aktivitäten am Landhausplatz.

Die Alternative: Drei Ausstellungen.

Die Landesbank hat eine kreative Alternative geschaffen. Vom 9. bis zum 30. Oktober gibt es drei Ausstellungen am „Marktplatz“ der Hypo Tirol in der Zentrale am Bozner Platz. Die unterschiedlicher nicht sein könnten. Wer stellt aus? Ein Trio. Der begnadete Metall&Eisen-Kunst-Dreher und Lieblingschüler von Bruno Gironcoli; der junge, nach- drängende, eigenwillige Pop-Art-Artist; und ein alt-meisterlicher Dilettant und performativer Pfuscher. Und große Teile des Erlöses werden in alter Tradition an das "Netzwerk Tirol hilft", dem Koordinator Herbert Peer, übergeben. Damit den Menschen, und davon gibt es gerade jetzt viele, denen es nicht so gut geht, direkt und unmittelbar geholfen werden kann. Nicht nur die DREI freuen sich auf regen Besuch, gespannte Betrachtungen, Diskussionen und schöne Augenblicke. Auch die Hypo Tirol Bank als ihr Gastgeber und Initiator tut das. Herzlich Willkommen.

→ Anmeldung zur Ausstellung SCHU-SCHI-WA sind bereits hier möglich.

Für dich, für euch: Unsere Bitte! Es wird gebeten, die aktuellen Corona-Maßnahmen zu berücksichtigen und die Empfehlungen selbstverantwortlich einzuhalten!