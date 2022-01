INNSBRUCK. Aufgrund der angekündigten Demonstrationen empfiehlt der für die Sicherheit in Innsbruck zuständige Vizebgm. Johannes Anzengruber am Sonntag die Plätze der Demonstrationen in der Innsbrucker Innenstadt sowie in den Stadtteilen Wilten und Sieglanger zu meiden.

Demo-Route meiden

„Wer am Sonntag Nachmittag in der Tiroler Landeshauptstadt unterwegs ist, sollte die Plätze und Routen der Demonstrationen in der Innsbrucker Innenstadt und im Stadtteil Wilten sowie das Umfeld der Völserstraße in Höhe der Justizanstalt Ziegelstadel meiden. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Für den Eduard-Wallnöfer-Platz vor dem Tiroler Landhaus wurde zudem ein Platzverbot für die Allgemeinheit ab 13 Uhr verhängt. Auch können Störaktionen und Ausschreitungen nicht ausgeschlossen werden. In Kundmachungen hat die Polizei auch angekündigt, auf den angegebenen Routen und Plätzen des Demonstrationsgeschehens Video- und Tonaufnahmen zur Ermittlung von etwaigen Straftaten aufzuzeichnen“, empfiehlt Vizebgm. Johannes Anzengruber den Bürgerinnen und Bürgerneine gewisse Vorsicht in diesen Bereichen der Stadt walten zu lassen.

"Grenzen töten"-Demo

"Vor knapp einem Jahr, am 30. Jänner 2021, fand in Innsbruck die Demonstration „Grenzen töten“ statt. Diese Demonstration gegen die rassistische und unmenschliche Asypolitik Österreichs wurde jedoch brutal von der Polizei zerschlagen! Am 30.01.2022 wollen wir das Thema wieder auf die Straße bringen!" lautet die Einladung zur Demo mit dem Treffpunkt um 14 Uhr in der Templstraße. Zahlreiche BezirksBlätter Innsbruck Artikel zur "Grenzen töten"-Demo können Sie hier abrufen.

Platzverbot

"Da auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, es werde in Innsbruck, Eduard-Wallnöfer-Platz (gesamter Platz) eine allgemeine Gefahr für Leben oder Gesundheit mehrerer Menschen oder eine allgemeine Gefahr für Eigentum oder Umwelt in großem Ausmaß entstehen, wird von der Landespolizeidirektion Tirol als Sicherheitsbehörde gemäß § 36 Abs. 1 SPG das Betreten des Gefahrenbereiches und der Aufenthalt in ihm verboten und die Nichtbefolgung als Verwaltungsübertretung erklärt", teilt die Landespolizeidirektion mit.

Videoüberwachung

Von von 13.00 bis 24.00 Uhr werden folgende Straßenzüge per Video überwacht: Egger-Lienz-Straße ab der Kreuzung mit der Innerkofierstraße in östlicher Richtung - Anton-Melzer-Straße - Fritz-Konzert-Straße - Pastorstraße - Leopoldstraße - Olympiastraße - Südbahnstraße - Südtiroler-Platz - Brunecker-Straße - Museumstraße - Ing.-Etzel-Straße - Dreiheiligenstraße - Universitätsstraße - Kaiserjägerstraße - Rennweg - Herzog-Otto-Straße - Innrain - lnnerkoflerstraße bis Egger-Lienz-Straße. Zwischen 15 und 24 Uhr werden der Bereich zwischen Völser-Straße L11 von Km 3,5 bis Km 3,0 sowie der südlicher Bereich der Fahrbahn bis zur Bezirksgrenze Innsbruck Land, weiter entlang des Gebäudekomplexes der Justizanstalt Tirol per Video überwacht.

