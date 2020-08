INNSBRUCK. Horst Schreiber widmet sich dem Krieg und Alltag in Tirol 1945. Auf über 580 Seiten legt Schreiber im Buch "Endzeit", erschienen im Michael Wagner Verlag, Erfahrungen unzähliger Menschen offen.

Kriegsverbrechen und Widerstand

"Tiroler waren in allen Waffengattungen bis hin zur Waffen-SS vertreten und kämpften an allen Kriegsschauplätzen, besonders viele als Gebirgsjäger in der 2., 5. und 6. Gebirgs-Division. Die 5. Gebirgs-Division nahm an der Eroberung Griechenlands teil, auch an der Landung in Kreta, ebenso die 6. Division, die zuvor noch in Frankreich in Schlachten verwickelt war. In Griechenland waren die Massaker zahllos, vor allem die 1. Gebirgs-Division, in der deutlich weniger Nord-, aber viele Südtiroler vertreten waren, beging schauderhafte Kriegsverbrechen. Nach ihrem Einsatz in Griechenland wurde die 5. Division an die Ostfront überstellt, wo sie 1942/43 bei Leningrad kämpfte, das die deutsche Armee so lange einschloss, bis eine Million Menschen verhungert waren. Dann kam sie bei Montecassino südlich von Rom zum Einsatz, im Sommer 1944 dann an der italienisch-französischen Grenze in den Westalpen. Die 2. Gebirgs-Division war bereits im Polenfeldzug aktiv. In ihrem Gedenkbuch ist von der seltsamen Fügung des Schicksals die Rede, dass Soldaten aus den österreichischen Bergen 1939 die Wege beschritten, die sie schon im Ersten Weltkrieg gegangen waren. Nichts habe sich geändert, nicht das Elend in den niedrigen Hütten, die Armut in den schmutzigen Dörfern und auch nicht die vernachlässigten Städtchen und schlechten Wege." schildert Schreiber im gleichnamigen Kapitel. Tiroler Soldaten erlebten den Krieg als touristisches Unternehmen und als Möglichkeitsraum, als Kämpfer für das deutsche Vaterland, als Kriegsverbrecher, Opfer und Deserteure. Die meisten starben im letzten Kriegsjahr.

Facettenreiche Bilder

Eindringlich schildert das Buch den Verfall der Stimmung im Land, den Terror gegen die eigene Bevölkerung und die Mobilisierung der letzten Kräfte zur Verlängerung eines längst verlorenen Krieges. Die Beziehungen der Einheimischen zu den Befreiern und Besatzern, der Umgang mit Flüchtlingen und Vertriebenen und die höchst unterschiedlichen Auswirkungen des Zusammenbruchs der Diktatur auf Individuen und Kollektive analysiert Horst Schreiber wie den Auflösungsprozess der Naziherrschaft: durch ständige Perspektivenwechsel und einen Chor der Vielstimmigkeit. Horst Schreiber entwirft ein facettenreiches Bild der Endzeit nationalsozialistischer Herrschaft in Tirol. Der Autor beschreibt die Attraktivität und das Grauen des Krieges, Leid und Trauer an der Heimatfront sowie das Kriegsende in den Bezirken und die Befreiung Innsbrucks. Als der Mythos von Hitler verblasst war, regierte das Regime nur noch mit Terror gegen die eigene Bevölkerung.

Erfahrungen

Das Buch untersucht den Blick der Einheimischen auf die US-amerikanischen und französischen Besatzer, auf Tirolerinnen mit intimen Beziehungen zu den ausländischen Befreiern, auf Flüchtlinge und Vertriebene, denen man vorwarf, was man selbst tat: Plündern. Horst Schreiber legt die Erfahrungen unzähliger Menschen offen. Sie zeigen, wie unterschiedlich Verfolgte und Befreite, Täter und Beteiligte, Soldaten und Kriegsgefangene, Frauen und Kinder das Ende des Nationalsozialismus und die Zeit nach dem Krieg erlebten.

Löwenzahnsalat

"Auch 1944 hungerten die Menschen nicht, bis Kriegsende war die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln einigermaßen gesichert. Aber die Menge der Zuteilungen nahm ab, für städtische Haushalte und da besonders für jene der Arbeiterschaft wurde es eng. Sie hatten weder ausreichend Zeit noch Besitz, um wie so viele andere aufs Land zu fahren und zu hamstern. Die Bauern wollten nicht Geld, sondern Ware. Der Unmut unter den Arbeiterinnen war enorm, 1944 noch weitaus stärker als im Jahr zuvor. Doch bereits damals waren Stimmen laut geworden, nicht mehr arbeiten gehen zu wollen, wenn es nicht mehr zu essen gebe. Vor dem Einsperren hatten diese Frauen keine Angst; im Gefängnis, glaubten sie, sich den Bauch vollschlagen zu können, und auf die Kinder würden die Behörden schon schauen. »Uns Alten«, fasste der Sicherheitsdienst der SS Unmutsäußerungen zusammen, »geben’s immer weniger zum Fressen, wir sollen krepieren, damit sie nicht soviele Leute zum Versorgen haben. Die Hauptsache war, daß wir Ihnen die Kinder

großgezogen haben.« Am stärksten traf der Mangel an Gemüse, Brot, Kartoffeln, Butter, Eier, Milch und Fleisch die ausländischen Arbeitskräfte und Kriegsgefangenen, besonders jene, die in einem der vielen Lager gehalten waren, die Tirol von Nord bis Süd und West bis Ost übersäten. In Schwaz forderte der Bürgermeister die Bevölkerung auf, hungernden Ausländern kein Brot zuzustecken, sie wären ausreichend verpflegt, es handle sich lediglich um Gewohnheitsbetteleien. Zu Beginn des Jahres 1944 waren laut dem Luftwaffenbeauftragten in den Lagern wochenlang keine Kartoffeln mehr vorrätig, selbst Speiserüben waren knapp. Die Bekleidung und das Schuhwerk bezeichnete selbst die Rüstungsinspektion der Wehrmacht als katastrophal."

Endzeit - Krieg und Alltag in Tirol 1945

Horst Schreiber

Michael Wagner Verlag

ISBN 978-3-7107-6700-5

www.uvw.at

www.erinnern.at

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier