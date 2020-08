Bedingt durch Corona und deren Beschränkungen fand der feierliche Festgottesdienst am Landesfeiertag “Zu Ehren unserer Hohen Frau von Tirol“, zelebriert vom Abt des Stiftes Wilten Opraem Mag. Raimund Schreier, in der Innsbrucker Jesuitenkirche statt. Zahlreiche Abordnungen von Schützen- und Traditionsverbänden aus Nord-, Süd- und Welschtirol nahmen daran teil. Für die musikalische Umrahmung dieses Pontifikalamtes sorgten die Wiltener Sängerknaben unter der Leitung von Johannes Stecher. An der Orgel Lukas Außerdorfer. Bei der Heiligen Messe und der anschließenden Kräuterweihe wurden alle gesetzlich angeordneten Vorgaben erfüllt. Auf die alljährlich darauffolgende Festveranstaltung in der Innsbrucker Hofburg und die Auszeichnungen verdienter Tiroler wurde in diesem Jahr verzichtet. Stattdessen folgte am Abend ein Fest des Dankes an alle Tirolerinnen und Tiroler im Innsbrucker Congress.