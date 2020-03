Innerhalb von drei Jahren schon das zweite Mal Brustkrebs: Daniela Unterkofler will nun betroffenen Frauen Mut machen.



TIROL. Eine Fotoserie für Frauen von Frauen. Daniela Unterkofler aus Schwaz will auch anderen wieder Mut und Hoffnung machen. Die Tirolerin ist innerhalb von drei Jahren schon zum zweiten Mal an Brustkrebs erkrankt und steckt mitten in der Chemotherapie. "Der Blick in den Spiegel ist nicht sehr prickelnd", wie sie erzählt.

Mutmacher-Bilder

Sie will diese Situation nicht auf sich ruhen lassen und hat ein Fotoprojekt gestartet, das Frauen mit Krebs und nach dem Krebs vor den Vorhang holen will. Gemeinsam mit der international ausgezeichneten Fotografin Katja Zanella sucht Unterkofler derzeit nach Frauen, die in einer ähnlichen Situation stecken und ebenfalls Bereit erklären, sich zu zeigen. Ein echtes Fotoshooting inklusive Visagistin, Modeausstatterin und Fotografin. Es können sich auch Frauen melden, die den Krebs schon überstanden haben.

Die Teilnahme ist kostenlos und die Teilnehmerinnen erhalten im Anschluss hoffentlich nicht nur drei schöne Bilder als Geschenk, sondern auch jede Menge Selbstbewusstsein. Außerdem werden die Fotos auf der Webseite der Fotografin, auf Facebook und Instagram veröffentlicht. Auf der für die Aktion eigens eingerichteten Facebookseite – diese wurde noch nicht erstellt – sollen die Frauen auch die Möglichkeit haben, sich über ihre Krankheit austauschen zu können.

Bei Interesse bitte einfach ein E-Mail an Daniela Unterkofler – daniela-unterkofler@gmx.at – senden oder telefonisch anmelden unter 0664/1479-057. Anmeldeschluss ist am 20. April 2020.