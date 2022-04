Die Ideen und Gestaltungspläne in der Pradler Straße sorgen weiter für Unruhe und Unzufriedenheit. Auch nach einer Begehung bleibt massive Kritik an der Pradler Straße neu. Aus der Unzufriedenheit einiger Betroffener könnte eine neue Politbewegung entstehen.

INNSBRUCK. Die Pradler Straße wird neu gestaltet. Ein Projekt, das seit Jahren für Diskussionen und Emotionen sorgt. Jetzt gibt es konkrete Pläne und diese stoßen bei den Betroffenen nicht nur auf Zustimmung. Die Stadt präsentiert die Vorhaben als Ergebnis des Bürgerbeteiligungsprozesses. "Die Stadt hat bei diesen Workshops kostenlos Ideen sammeln können, aber das hat mit Mitbestimmung nicht zu tun", ist ein langjähriger Unternehmer in der Pradler Straße verärgert. "Nicht alle Betroffenen haben die Zeit, an stundenlangen Entwicklungsdiskussionen teilzunehmen. Warum die Stadt das alles jetzt als Wunsch der Bevölkerung präsentiert, verstehe ich nicht. Warum wird keine Bürgerbefragung in der Pradler Straße gemacht?", bringt der Unternehmer demokratiepolitische Überlegungen in Spiel.

Präsentation

Rund drei Stunden haben städtische Bedienstete den Anrainerinnen und Anrainer sowie Gewerbetreibenden der Pradler Straße die geplante Vorhaben präsentiert. Die Diskussionspunkte rund um die Neugestaltung sind vielfältig. Straße und Gehsteig auf gleicher Ebene, gepflasterte Gehwege, eine Sackgasse Richtung Süden mit einer Verweilzone, viele Fahrradständer und einen Ausbau der Baumbepflanzung. "Kein Parkplatzverlust wurde versprochen", erzählt ein Teilnehmer, wobei ihm die angedachten Abbiegeregelung für diverse Seitengasse noch nicht schlüssig ist. 2013 hat sich die erste Initiative in der Pradler Straße zusammengeschlossen. Vor allem Wirtschaftstreibende forderten Maßnahmen zu Aufwertung der Straße, die durch den Bau der Regionalbahn jahrelang mit der Erreichbarkeit und der Kundenfrequenz zu kämpfen hatte. Die Bilanz fällt nüchtern aus: "Dringend nötige Werbemaßnahmen werden nicht umgesetzt", ist ein Gewerbetreibender verärgert. "Die versprochene Erhöhung der Frequenz an Kundinnen und Kunden gibt es nicht. Die Situation ist gerade für uns als Kleinunternehmen existenzgefährdend." Die Zahl an leerstehenden Geschäftsräumen ist stark angestiegen, mutmaßt eine Anrainerin: "Immer öfter sieht man ja auch, dass die Geschäftslokale als Wohnungen genutzt werden."

BezirksBlätter Innsbruck: Die Diskussion über das Konzept Pradler Straße

Neue Politbewegung

Kommentarlos und ohne gegen Gegenwehr wollen einige die Pläne in der Pradler Straße nicht zur Kenntnis nehmen. "Das Projekt Pradler Straße läuft genauso, wie ein Projekt nicht ablaufen soll", ist ein Unternehmer überzeugt. "Fehlende Kommunikation, fehlende Information, fehlende Mitbestimmung und das ist nicht nur in der Pradler Straße so. Die Stadtpolitik kann nicht nur alle sechs Jahre zum Kreuzlmachen einladen und dann sagen, das war's dann und wir machen das, was uns gefällt", wird festgehalten: "Wir wollen mitbestimmen, wir wollen mitentscheiden. Und wenn wir eine eigene Politbewegung dafür gründen müssen." Aktuell sind zehn Listen und ein freier Abgeordneter im Innsbrucker Gemeinderat vertreten. Ein Blick auf die Politikgeschichte zeigt, dass in Innsbruck bei den Gemeinderatswahlen schon immer eine große Auswahl für die Wählerinnen und Wähler zur Verfügung stand. Bei den letzten Gemeinderatswahlen standen auf dem Wahlzettel: Für Innsbruck, VP, SP, Grüne, FP, Seniorenbund, Piraten, Alternative Liste Innsbruck, Neos, Liste Fritz, Bürger Initiativen Innsbruck, Gerechtes Innsbruck. Bei der kommenden Gemeinderatswahl könnten es also durchaus mehr Listen sein. Eine Kandidatur der MFG wird vom Wahltermin in Innsbruck abhängig sein.

Die Pläne zur Neugestaltung wurden diskutiert.

Foto: Diskussionsgrundlage

hochgeladen von Georg Herrmann

Ein Blick auf die Listen, die in Innsbruck zur Wahl angetreten sind:

1. ÖVP

2. SPÖ

3. FPÖ

4. KPÖ

5. Für Innsbruck (ab 1994)

6. Grüne (ab 1977 mit verschiedenen Namen)

7. Wahlpartei der Unabhängigen WdU (1950, 1953)

8. Linksblock (1950)

9. Demokratische Union (1950)

10. Heimatliste Junge Opposition (1950, 1953)

11. Volksopposition (1953)

12. Wahlgemeinschaft parteiloser Volksvertreter (1956)

13. Tiroler Arbeitsbund / TAB (1971 – 1989)

14. Freiheitliche Stadtliste Innsbruck (1971)

15. ÖVP Mittelstand (1977)

16. Alternative Liste Innsbruck (1983, 1989)

17. Stattclub (1983)

18. Innsbrucker Mittelstand IMS (1983 – 1994)

19. Tiroler Seniorenbund (ab 1983)

20. Grüne Liste Innsbruck GLI (1989)

21. Innsbrucker Grüne (1994)

22. Vereinte Grüne Österreich VGÖ (1994)

23. Liberales Forum LIF (1994)

24. Soziales Innsbruck (2000)

25. Liberale und freie Bürgerliste (2000)

26. Heute für Morgen (2000)

27. Die Unabhängigen (2000)

28. Liste Karl Braun (2000)

29. Freie Liste (2000)

30. Freie Liste Rudi Federspiel (2006, 2012)

31. Unabhängige Bürgerliste (2006)

32. Liste Lefti (2006)

33. Bürgerliste Engelbrecht (2006)

34. Piraten Partei Tirol (2012)

35. Bürgerinitiativen Innsbruck (2108)

36. Alternative Liste Innsbruck (ALI), (2018)

37. Liste Fritz (2018)

38. Gerechtes Innsbruck (2018)

Drei Parteien sind seit 1950 immer mit mindestens einem Mandat im Innsbrucker Gemeinderat vertraten. Die ÖVP mit einem Höchststand am Mandate mit 23 in den Jahren 1963, 1996, die SPÖ mit 15 Mandate in den Jahren 1950, 1953, 1956 und 1971 sowie die FPÖ (WdU) mit dem Höchststand von 7 Mandaten 1950, 1953 und 1956 sowie 1 Mandat im Jahr 1983. Für Innsbruck schaffte 1990 den Einzug in den Gemeinderat mit 10 Mandaten. Insgesamt waren seit 1950 20 verschiedene Parteien und Listen im Innsbrucker Gemeinderat mit einem Mandat vertreten.

Diskussionsgrundlage

Auf 23 Seiten werden verschiedene Ideen, Pläne und konkrete Forderungen der Anrainerinnen und Anrainer zusammengefasst. Zu Beginn wird aus dem Abschlussbericht "Leben.Raum.Pradl" der Gemnova berichtet. Hier waren u. a. die "Aufenthaltsqualität in der Pradler Straße durch Verbesserung der Verkehrsorganisation zu erhöhen", das "Sichtbarmachen als Einkaufsstraße mit idealer Erreichbarkeit durch ÖPNV" oder die Schaffung von "Shop an Ride"-Plätzen (farblich markierte und ausgewiesene Einkaufsparkplätze" als Maßnahmen definiert. Zur Diskussion gestellt werden die Fragen: "Gehsteig mit Senkung und ohne Gehsteigkante?". Hier wird angemerkt, dass es zahlreiche Bedenken betreffend Überschwemmungsgefahr bei Hochwasser gibt. Bei der Verkehrsentschleunigung durch die Oberflächengestaltung stellt sich die Frage Asphaltierung oder Pflasterung?

