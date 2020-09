Die politische Sommerpause fühlt sich trotz heißen Temperaturen nur bedingt wie eine Pause an, denn die Pandemie lässt Pausen zum Durchatmen kaum zu. Sommer ist trotzdem, und das STADTBLATT hat bei den Innsbrucker Gemeinderäten nachgefragt, wie sie diesen Sommer 2020 erleben.

Im Gespräch sind die Gemeinderäte Irene Heisz, Helmut Buchacher, Benjamin Plach, Markus Stoll und Andreas Wanker:

STADTBLATT: Sommer 2020, mit welchen Gefühl gehen Sie in die Gemeinderatspause bis Oktober?

Irene Heisz: Dass der Gemeinderat und die Ausschüsse über den Sommer pausieren, bedeutet nicht, dass die politische Arbeit an sich stillsteht. Persönlich ziehe ich zufrieden Bilanz über das abgelaufene politische Jahr: Besonders wichtig und mit viel Arbeit für mich verbunden war zum Einen, mit den „gedenk_potenzialen“ eine neue, lebendige und längerfristig tragfähige Form der Erinnerungskultur auf den Weg zu bringen.

Ein zweiter Punkt, der mir aus naheliegenden Gründen massiv unter den Nägeln brennt und keinen Aufschub duldet, ist der von mir initiierte einstimmige Gemeinderatsbeschluss, dass die Stadt schnellstmöglich — also sinnvollerweise über den Sommer — ihre bisherige Corona-Krisenarbeit evaluieren muss. Da liegt der Ball jetzt bei Herrn Bürgermeister, ich harre gespannt der Erkenntnisse, die uns im Herbst dabei helfen werden, mit dem Fortgang der Pandemie umzugehen.

Wie intensiv war die politische Arbeit nach dem Lockdown und der politischen Rückkehr im April bis jetzt?

Der Lockdown hat wie in vielen anderen Lebensbereichen auch in der Politik nicht zu einem Stillstand, sondern zu einer Veränderung der Arbeit unter erschwerten Bedingungen geführt. Fast alles, was wir normalerweise in persönlichen Begegnungen aushandeln, wurde über Videokonferenzen und schriftlich erledigt; da fiel eine wesentliche Dimension der politischen Kommunikation und Interaktion weg. Insofern war die Arbeit seit Beendigung des Lockdown nicht intensiver, sondern nur wieder lebendiger und ehrlich gesagt auch freudvoller.

In der Öffentlichkeit wird nur die Arbeit im GR wahrgenommen, wieviel Arbeit steckt hinter den gemeinderätlichen Ausschüssen?

Tatsächlich erledigen wir unsere gemeinderätliche Arbeit zum allergrößten Teil in den Ausschüssen und auch in der informellen Kommunikation miteinander. Ideen und Anliegen für unsere Stadt werden ja nicht erst in den Plenarsitzungen vorgebracht und verhandelt, sondern in den Wochen dazwischen. Für ein Anliegen zu kämpfen, erfordert immer, Überzeugungsarbeit bei den Kolleginnen und Kollegen der anderen Parteien zu leisten.

Die GR-Sitzungen wurde per Livestream übertragen, das Interesse daran war durchaus gegeben, eine Maßnahmen die fortgesetzt werden sollte?

Demokratie braucht Öffentlichkeit, und Öffentlichkeit auf der Höhe der technischen Möglichkeiten unserer Zeit erfordert eben Live-Übertragungen im Internet, bei uns sogar inklusive Übersetzung in Gebärdensprache und Schrift. Dass manche Kolleginnen und Kollegen dabei der Verlockung erliegen, nur noch für ein Publikum zu reden, das sie sich in ihrer Phantasie vorstellen, statt mit den Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, wie sie es laut unserer Geschäftsordnung müssten, ist ein anderes Kapitel.

Welche drei Schwerpunktthemen liegen Ihnen im Herbst besonders am Herzen?

Man muss keine prophetischen Gaben besitzen, um zu wissen, dass uns Corona in praktisch jeder Hinsicht noch länger intensiv beschäftigen und belasten wird. Meine persönlich größte Sorge gilt dem Kulturbetrieb in all seinen Facetten. Kunst und Kultur zu produzieren und zu vermitteln, ist erwiesenermaßen eines der am schlimmsten von Corona beeinträchtigten Lebensfelder, eine Rückkehr zur — schon vor Corona oft prekären — Normalität im Herbst ist leider vollkommen illusorisch; die wirtschaftliche Situation z.B. für Theaterbetriebe, die nur einen Bruchteil ihrer Plätze verkaufen dürfen, aber logischerweise ihre normalen Kosten haben, wird sich von Monat zu Monat verschlimmern. Ich werde dafür kämpfen, dass wir als Stadt alles, was uns nur irgendwie möglich ist, tun, um unsere außerordentlich vielfältige Kulturlandschaft zu erhalten.

Zum persönlichen, wie haben/werden Sie die Urlaubstage verbringen?

Hauptsächlich mit Wanderungen in der Umgebung von Innsbruck. Allein, bis man sämtliche Hütten an der Nordkette und am Patscherkofel einmal abgeklappert hat, vergehen locker ein paar Wochen. Und im August besuche ich traditionellerweise für ein paar Tage eine Freundin am Traunsee. Das Salzkammergut ist ja nun wahrlich auch nicht die schiachste Gegend Österreichs.

Irene Heisz verbringt ihren Sommer hauptsächlich mit Wanderungen in der Umgebung von Innsbruck.

Foto: Heisz

hochgeladen von Nadine Isser

Sommer 2020, mit welchem Gefühl gehen Sie in die Gemeinderatspause bis Oktober?

Helmut Buchacher: Ich bin einerseits froh, nun ein wenig Zeit zu haben, um das vergangene politische Jahr zu reflektieren. Jetzt gilt es Kräfte zu sammeln und gerade in existenziellen Fragen der Menschen wie der des leistbaren Wohnens wieder mit voller Kraft Einsatz zu zeigen. Es liegt nämlich viel Arbeit vor uns.



Wie intensiv war die politische Arbeit nach dem Lockdown und der politischen Rückkehr im April bis jetzt?

Den Lockdown im engeren Sinne gab es bei uns nicht. Unser Klubgeschäftsführer und die MitarbeiterInnen der Stadtpartei haben während des Shutdowns eine Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen, die Dank unzähliger Freiwilliger vielen Menschen eine Stütze war. Auch unsere PolitikerInnen haben sich daran beteiligt. Darüber hinaus hat sich die Koalition täglich zur Krisenstabsarbeit ausgetauscht. Allerdings waren das Wieder-Hochfahren des Regelbetriebs und die Rückkehr aus virtuellen Sitzungen an den Ort des Geschehens anfangs eine echte Umstellung.



In der Öffentlichkeit wird nur die Arbeit im GR wahrgenommen, wieviel Arbeit steckt hinter den gemeinderätlichen Ausschüssen?

Die Ausschussarbeit ist sehr intensiv. Ich bin beispielsweise im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnen und Projekte (SWP) – allgemein bekannt als Bauausschuss – tätig. Dort geht es oft wirklich politisch heiß her, gerade wenn es bspw. um den öffentlichen Mehrwert großer Bauvorhaben Privater geht. Zudem ist die Materie (Baurecht) hoch komplex.



Die GR-Sitzungen wurden per Livestream übertragen, das Interesse daran war durchaus gegeben, eine Maßnahme die fortgesetzt werden sollte?

Der Livestream ist sehr positiv zu werten, da er vielen Menschen die Möglichkeit gibt, ortsunabhängig und durch die Aufzeichnung sogar zeitunabhängig, dabei zu sein. Ich möchte aber an dieser Stelle auch daran erinnern, dass leider nicht allen immer bewusst ist, wie ihr Verhalten im Gemeinderat bei den ZuseherInnen ankommt.



Welche drei Schwerpunktthemen liegen Ihnen im Herbst besonders am Herzen?

Ein großes Anliegen neben den Dauerbrennthemen wie Wohnen ist das Leerstandsmanagement der Stadt, ein weiteres der Bauernmarkt am Marktplatz, der weit mehr Potential hat und die Nutzung der Maria-Theresien-Straße u.a. durch Taxis, was man unterbinden soll.



Zum Persönlichen, wie haben/werden Sie die Urlaubstage verbringen?

Ich werde ein paar Tage am Meer entspannen. Aber richtig auftanken kann ich bei langen Spaziergängen oder an einem Wochenende, das ich mit Gartenarbeit verbringe.

Helmut Buchacher wird ein paar Tage am Meer entspannen.

Foto: Buchacher

hochgeladen von Nadine Isser

Sommer 2020, mit welchem Gefühl gehen Sie in die Gemeinderatspause bis Oktober?

Benjamin Plach: Mit gemischten Gefühlen, es wird schon während des Sommers, aber spätestens im Herbst darum gehen, mit aller Kraft die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern. Viele Menschen in unserer Stadt sind von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betroffen und es gilt sicherzustellen, dass wir denen die es am dringendsten benötigen möglichst gut helfen können, durch diese schwere Zeit zu kommen.

Wie intensiv war die politische Arbeit nach dem Lockdown und der politischen Rückkehr im April bis jetzt?

Die Arbeit war schon während des Lockdowns sehr intensiv, wenn auch anders. Nun hat sich unter den geänderten Rahmenbedingungen schon wieder ein gewisser Alltag etabliert, nur kamen leider viele der schönen Seiten in der Kommunalpolitik, wie der direkte Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern oder Diskussionen bei Veranstaltungen leider aufgrund der Corona-Maßnahmen zu kurz.

In der Öffentlichkeit wird nur die Arbeit im GR wahrgenommen, wieviel Arbeit steckt hinter den gemeinderätlichen Ausschüssen?

In den Ausschüssen passiert oft die mühsame Kleinarbeit, die eben in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden kann. Hier werden aber wichtige Vorbereitungen für die Beschlussfassungen im Gemeinderat getroffen. Meist sind die Themen, die im Ausschuss am intensivsten diskutiert wurden, dann jene, welche im Gemeinderat unspektakulär sind, da bereits ein tragfähiger Kompromiss gefunden werden konnte. Als Vorsitzender des Rechtsausschusses arbeite ich zum Beispiel gerade gemeinsam mit meinen Ausschuss-KollegInnen an einer Neufassung der Geschäftsordnung des Gemeinderates und hier gilt es ganz besonders einen möglichst breiten Kompromiss herzustellen.



Die GR-Sitzungen wurde per Livestream übertragen, das Interesse daran war durchaus gegeben, eine Maßnahmen die fortgesetzt werden sollte?

Die Live-Übertragung sollte auf jeden Fall fortgesetzt werden, es ist einerseits wichtig, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auch von zuhause direkt ein Bild ihrer gewählten VertreterInnen machen können. Andererseits ermöglicht es auch im Nachhinein noch Debatten zu bestimmten Themen nachzusehen, dadurch ist die Transparenz der Entscheidungen im Rathaus sicherlich gestärkt.

Welche drei Schwerpunktthemen liegen Ihnen im Herbst besonders am Herzen?

Das Schwerpunktthema Nummer 1 ist und bleibt das Thema Wohnen. Hier werde ich mich weiterhin für einen starken städtischen Wohnbau einsetzen, der auch langfristig für die Stadt erhalten bleibt. Es gilt hier Wohnungsspekulation einen Riegel vorzuschieben, um den InnsbruckerInnen eine Perspektive ermöglichen zu können, zu leistbaren Preisen in ihrer Stadt bleiben zu können und nicht aufs Umland ziehen zu müssen.

Ein zweiter Schwerpunkt wird im Herbst aufgrund der Corona-Auswirkungen auf der sozialen Absicherung und Unterstützung der InnsbruckerInnen liegen. Es gilt neben den Unterstützungen von Bund und Land auch als Stadt dort zu helfen, wo es Sinn macht. Sei es bei der Unterstützung von Wirtschaftsbetrieben in unserer Stadt, um Arbeitsplätze zu erhalten, oder eben auch bei zielgerichteten Unterstützungen für die Familien in unserer Stadt, die nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Hier wird es auch darum gehen, im Rahmen des Möglichen als Stadt Hilfsangebote zu schnüren.

Das dritte große Thema ist für mich der städtische Freiraum. Es geht darum sowohl Jung als auch Alt in der Stadt Plätze zu bieten, die zum Verweilen einladen und die ein gesellschaftliches Leben ermöglichen. Das geht von Angeboten in unseren Grünanlagen bis hin zu Stadtteilzentren und Veranstaltungsräumlichkeiten. Hier hat Innsbruck in den letzten Jahren einiges eingebüßt und nun gilt es preiswerte neue Angebote gemeinsam mit privaten Initiativen zu schaffen.



Zum Persönlichen, wie haben/werden Sie die Urlaubstage verbracht/verbringen?

Der Urlaub wurde durch Corona bedingt verkürzt. Ich werde einige Tage am Gardasee und in Norditalien verbringen und dann noch die heimische Natur bzw. den Baggersee genießen bevor es zurück an die Arbeit geht.

Benjamin Plach wird einige Tage am Gardersee verbringen.

Foto: Plach

hochgeladen von Nadine Isser



Sommer 2020, mit welchem Gefühl gehen Sie in die Gemeinderatspause bis Oktober?

Markus Stoll: Die Gemeinderatspause bezieht sich nur auf die Verpflichtung Sitzungen abzuhalten. In Wirklichkeit geht die Tätigkeit das ganze Jahr durch. Auch wenn es sonst etwas ruhiger zugeht im Sommer, gibt es speziell dieses Jahr mehr als genug zu tun und von Pause kann wohl kaum eine Rede sein.



Wie intensiv war die politische Arbeit nach dem Lockdown und der politischen Rückkehr im April bis jetzt?

Die Gesamtheit der Auswirkungen dieses viralen Flächenbrandes ist aus meiner Sicht noch nicht mal ansatzweise abzuschätzen und so ging und geht es jetzt vor allem darum alles zu unternehmen, dass die Realwirtschaft schnell in Schwung kommt. Mit dieser großen Herausforderung werden wir alle zusammen noch länger konfrontiert sein.



In der Öffentlichkeit wird nur die Arbeit im GR wahrgenommen, wieviel Arbeit steckt hinter den gemeinderätlichen Ausschüssen?

Das liegt zum Teil auch daran, dass Ausschusssitzungen gemäß Stadtrecht nicht öffentlich sind und die Inhalte erst im Gemeinderat öffentlich werden sollten. Das sind dann natürlich sehr viele Themen, die in einer Gemeinderatssitzung behandelt werden und es sich logischerweise nicht ausgeht über alles im Detail zu berichten. Für meine Person kann ich feststellen, dass die Arbeit als Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen, Subventionen und Beteiligungen jahresdurchgängig fordert.

Die GR-Sitzungen wurde per Livestream übertragen, das Interesse daran war durchaus gegeben, eine Maßnahme, die fortgesetzt werden sollte?

Es ist eine zusätzliche Möglichkeit sich Meinungen, Argumente der einzelnen Mandatare anzuhören und auch das Funktionieren der Politik bzw. wie demokratische Entscheidungen zustande kommen etwas näher zu erleben. Es ermöglicht den Zusehern auch eine bessere Unterscheidung von Inszenierung und Sachpolitik vorzunehmen. Insofern scheint es zweckmäßig den Live-Stream fortzuführen, wenngleich die Kosten dafür durchaus reduziert werden könnten.

Welche drei Schwerpunktthemen liegen Ihnen im Herbst besonders am Herzen?

Primär muss die Realwirtschaft in Schwung kommen, denn davon hängen künftige Beschäftigung, Einkommen und Steuerleistung ab.

Die Verschränkung von Globalisierung und lokalen bzw. regionalen Prozessen wird künftig eine bedeutendere Rolle spielen müssen. Aus Kostengründen wurden viele Aufgaben globalisiert und in Zeiten der Krise merken wir, was wir plötzlich nicht mehr selbständig bewerkstelligen können. Hier haben wir Handlungsbedarf.

Ich bin auch dafür, dass Subventionen künftig auch an regionale Parameter geknüpft werden. Erhält eine Institution Geld für eine Sanierung, so soll der volle Betrag nur ausbezahlt werden, wenn diese Arbeiten von Innsbrucker Unternehmen durchgeführt werden.

Zum persönlichen, wie haben/werden Sie die Urlaubstage verbringen?

Nachdem die Krise auch mein Unternehmen sehr fordert, habe ich aktuell keine Urlaubsplanungen, sondern versuche jeden Tag das Geschäft am Laufen zu halten.

Markus Stoll hat für Urlaub noch keine Zeit: Er versucht seine Geschäfte am Laufen zu halten

Foto: G. Berger

hochgeladen von Nadine Isser

Sommer 2020, mit welchem Gefühl gehen Sie in die Gemeinderatspause bis Oktober?

Andreas Wanker: Mit durchaus gemischten Gefühlen. Die Bewältigung der weltweiten Corona-Pandemie und der damit verbundenen gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen stellt sich als äußerst schwierige und mehr als ernstzunehmende Herausforderung für uns alle dar. Selbstverständlich haben die Bürgerinnen und Bürger gerade in dieser angespannten und unsicheren Zeit mehr denn je das Recht, sich vollumfängliche auf politische EntscheidungsträgerInnen verlassen zu können, damit wir gemeinsam und schnellstmöglich wieder einen Zustand der Normalität erreichen.

Wenngleich sich das Corona-Virus naturgemäß ohne Vorankündigung ausbreitete und bei niemanden eine detaillierte und makellose Blaupause zur sofortigen Bekämpfung auf dem Schreibtisch lag, zeigt der nötige selbstkritische Rückblick, dass es der Politik leider nicht immer gelungen ist, das nötige Vertrauen zu jeder Zeit flächendeckend in der Bevölkerung zu bewahren. Es liegt deshalb an uns allen, parteiübergreifend umso intensiver zusammenzuarbeiten, um diese schwierige Aufgabe zu meistern und gestärkt aus dieser Krise herauszutreten. Es ist meine Überzeugung, dass dies nur durch unermüdlichen Einsatz und politischer Synergie vollzogen werden kann.

Wie intensiv war die politische Arbeit nach dem Lockdown und der politischen Rückkehr im April bis jetzt?

Sehr intensiv. Der Lockdown, die tirolweite Quarantäne und die damit verbundenen Folgen, stellten uns alle vor eine nie dagewesene Herausforderung. Es haben alle Mitglieder des Gemeinderats sehr schnell erkannt, dass dies nun keineswegs der Zeitpunkt für parteipolitische Spielchen und fehlgeleitete Selbstinszenierung auf Kosten konstruktiver Lösungen sein kann, weshalb sich die politische Zusammenarbeit im Innsbrucker Gemeinderat durchwegs konstruktiv präsentierte. Es wäre jedoch überhastet und schlichtweg falsch, die Krise als überstanden zu betrachten.

In der Öffentlichkeit wird nur die Arbeit im GR wahrgenommen, wieviel Arbeit steckt hinter den gemeinderätlichen Ausschüssen?

Kurz gesagt: der Großteil. Damit eine Entscheidung mit der nötigen Substanz generiert werden kann, muss diese im Vorfeld überhaupt erst erarbeitet werden. Wenn dies mit der nötigen Ernsthaftigkeit verfolgt wird, ist das ein durchaus langwieriger Prozess bestehend aus Recherche, Diskussion und Debatte, an dessen Ende die Entscheidung als die gefilterte Essenz dieser meinungsbildenden und womöglich sogar meinungsverändernden Dialogen steht. Die eigene Sichtweise kritisch zu hinterfragen und andere Meinungen wertzuschätzen und bestmöglich zu integrieren, sind dabei zentrale Bestandteile gelebter Demokratie, die dabei zu keinem Zeitpunkt vergessenen werden dürfen.

Die GR-Sitzungen wurde per Livestream übertragen, das Interesse daran war durchaus gegeben, eine Maßnahme die fortgesetzt werden sollte?

Mit Sicherheit. Politik, egal welcher Couleur, verliert umgehend ihren eigentlichen Sinn, sobald diese hinter verschlossenen Türen vollzogen wird. Ein solches System wäre weder zeitgemäß noch demokratiepolitisch vertretbar. Jeder Prozess, der es Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht und erleichtert, politische Entscheidungsprozesse zu verfolgen oder sich nach Möglichkeit sogar aktiv an diesen zu beteiligen, ist stets und ohne Vorbehalt zu unterstützen. Ich selbst bin seit den 1990er Jahren durchgängig im Innsbrucker Gemeinderat engagiert und habe nie einen anderen Standpunkt vertreten.



Welche drei Schwerpunktthemen liegen Ihnen im Herbst besonders am Herzen?

Keinesfalls dürfen wir im Zuge der allgegenwärtigen Herausforderungen der Corona-Pandemie vergessen, dass dieses Virus keine Rücksicht auf jene brennenden sozialen Probleme nimmt, die uns bereits vor dem Ausbruch beschäftigten und deshalb immer noch beschäftigen müssen. Die Erarbeitung von Lösungen ist in diesen drei Bereichen für uns von besonderer Bedeutung: Arbeitnehmerpolitik, Wohnen und Vereine.



Zum persönlichen, wie haben/werden Sie die Urlaubstage verbringen?

Ich selbst nehme mir keinen Urlaub, da ich neben meiner politischen Tätigkeit seit jeher einen Brotberuf im sozialen Tourismus bei einem gemeinnützigen Verein ausübe. Dass sich dieser Wirtschaftsbereich zurzeit als äußerst angespannt und voller Unsicherheiten darstellt, muss wohl nicht mehr erschöpfend erläutert werden. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben deshalb nicht weniger als meinen vollen Einsatz verdient, weshalb Urlaub für mich aktuell selbstverständlich kein Thema ist. Wenn es die Lage irgendwann zulässt, freue ich mich aber schon sehr auf einige schöne Tage mit meiner Familie, der ich für ihre Unterstützung während meiner gesamten politischen Arbeit unendlich dankbar bin.