Die Region Innsbruck ist für Fahrradfreunde ein wahrer Genuss. Neben Mountainbike- und Rennrad-Touren bieten Innsbruck und Umgebung auch für gemütliche Radler passende Routen.

Ausgiebige Radtouren, auch ideal fürs E-Bike, führen entlang des Inntals über die Mittelgebirge und mitten durch das spektakuläre Panorama der umliegenden Bergwelt.

Innradweg

520 Kilometer – vom Schweizer Engadin bis nach Passau – zieht sich der Innradweg. Rund die Hälfte davon, 225 km, verläuft durch Tirol – von Finstermünz bis Erl. Dank der leichten Streckenführung ohne wesentliche Anstiege (insgesamt 550 Hm bergauf und 1.120 Hm bergab) ist der Inn­radweg sehr familienfreundlich und einfach zu bewältigen. Außerdem lässt er sich wunderbar in einzelne Etappen einteilen. Einstiegsstellen mit direktem Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr (Bus und Bahn) gibt es praktisch in jedem Ort.

Mieminger Plateau

30 Kilometer landschaftliche Highlights und kulinarische Köstlichkeiten bietet der Genuss-Radweg am Mieminger Plateau: Hier fährt man nicht nur durch die sanften Hügel der Hochebene, sondern die Biker erwartet zusätzlich eine feine Auswahl an Tiroler Spezialitäten am Wegesrand. Insgesamt 18 Hofläden bieten auf der Rundstrecke von Wildermieming über Mieming und Obsteig nach Holzleiten ihre Produkte an. Am besten fährt man den Radweg häppchenweise, um so möglichst viele der Köstlichkeiten probieren zu können. So sind auch die rund 530 Höhenmeter leicht zu schaffen. Die Strecke besteht vorwiegend aus Asphalt-, Schotter- und Forstwegen. Die Produzenten sind auch zu Fuß oder mit dem Auto erreichbar.

Vital-Radweg Innsbruck

Mit dem Vital-Radweg zwischen Igls und Rinn steht ein 23 Kilometer langer Rundkurs für Freizeit- und Genussradler zur Verfügung. Der abwechslungsreiche Radweg führt über das östliche Mittelgebirge – dabei sind etwa 330 Höhenmeter zu bewältigen. Die Strecke vorbei an kleinen Dörfern und über Felder ist weitestgehend asphaltiert, durch die kleinen Wälder radelt man auf Schotterwegen. So führt die ausgiebige Runde durch Aldrans, Rinn und über Judenstein, Sistrans und die Heiligwasserwiesen wieder zurück. Igls ist ein guter Startpunkt für den Vital-Radweg – der Einstieg ist auch von jeder der angrenzenden Gemeinden aus möglich. Natürlich muss man nicht die gesamte Tour ausfahren, es eröffnen sich entlang der Strecke immer wieder Querverbindungen, die den schönen Rundweg abkürzen. ■