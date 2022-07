Die BezirksBlätter Innsbruck stellten bei einem Lokalaugenschein einer Wohnung in der Negrellistraße 15 zum Teil desolate Zustände fest.

INNSBRUCK. Die Mängelliste in der 54 Jahre alten Wohnung ist lang. Kaum zu glauben, bei einer Genossenschaftswohnung. Mittlerweile fühlen sich auch andere Bewohner der Wohnanlage durch Gerüche sowie Klopfgeräusche der Wasserleitung belästigt.

Lange Mängelliste

„Aus der Toilette strömen unangenehme Gerüche, die mit veralteten Leitungen und einem offenen WC-Rohr zusammenhängen dürften. Beim Auslassen des Waschbeckens kommt das Wasser beim Siphon heraus sowie, wenn die Waschmaschine das Wasser abpumpt. Wenn die Partei im zweiten Stock die Badewanne auslässt, hört man es zudem im Waschbecken deutlich blubbern", so die Mieterin. Darüber hinaus gäbe es ein unerträgliches Dröhnen, wenn die Klospülung beziehungsweise die Dusche von den Nachbarn betätigt wird. Die Ursache dafür sei laut einem Installateur die Tatsache, dass das Sogsystem nicht mehr funktioniere, da die neuen und alten Rohre nicht mehr zusammen passen. Dies wurde von einem Sachverständigen bestätigt. Das liege daran, dass bis auf die Wohnung der Mieterin sowie einer weiteren Wohnung alle anderen Wohnungen mit neuen Leitungen generalsaniert wurden. Eine Generalsanierung für die 74 Quadratmeter-Wohnung würde laut der Mieterin 30.000 Euro kosten.

Beschwerden kommen auch von Nachbarn

Die Bewohnerin der Mietwohnung weiß auch zu berichten, dass es von den Nachbarn des dritten Stockwerks in den letzten Monaten vermehrt Beschwerden gegenüber der Genossenschaft gegeben hätte, da es in ihrem Bad und WC-Bereich sehr unangenehm rieche. Der Verdacht liegt nahe, dass dies von der Lüftung der Hausbewohnerin komme. Termine, die seitens der betroffenen Partei mit der Genossenschaft beziehungsweise dem Hausmeister ausgemacht wurden, seien nach drei Besichtigungsterminen, mit einer technischen Firma, von der Genossenschaft abgesagt worden. Eine weitere Nachbarin, die im Parterre lebt, schildert, dass regelmäßig Wasser aus dem Siphon spritze, ohne dass in ihrer Wohnung ein Wasserhahn aufgedreht werde. Als im vergangenen Jahr im Auftrag der Genossenschaft die Leitungen untersucht wurden, hat man festgestellt, dass diese nicht verstopft waren. Ein Kanalunternehmen hat mit Druck die Leitungen in der Küche der 54 Jahre alten Wohnung durchgespült. Dabei kam eine 70 Zentimeter hohe Fontäne aus der Toilette der Nachbarin geschossen. Außerdem gäbe es laut der Nachbarin im Erdgeschoss ein im ganzen Haus zu vernehmendes Dröhnen, sobald irgendwo ein Wasserhahn aufgedreht werde.

Sicherheitsmängel

In der kompletten Wohnanlage gibt es keine Heizung. Viele Mieter heizen mit elektrischen Heizkörpern, wissen jedoch nicht, dass neue elektrische Heizkörper einen dreipoligen Stromkreis benötigen. Bestehende Wohnungen, die noch nicht generalsaniert wurden, haben jedoch nur einen zweipoligen Stromkreis. Die Mieterin hatte einen Ölradiator angeschlossen, wodurch es zu einem Kurzschluss kam und der Ölradiator sowie die Stromleitung defekt wurden. Seitdem hat die Mieterin in zwei Räumen keinen Strom mehr und somit keine Möglichkeit, etwas anzuschließen. Die Hausverwaltung würde die Leitungen nur mit Aufputz neu verlegen. „Allerdings wurde in allen anderen sanierten Wohnungen der Strom mit Unterputz verlegt", weiß die Hausbewohnerin zu berichten.

Schlichtungsstelle ist eingeschaltet

In der Zwischenzeit ist auch die Schlichtungsstelle von der Hausbewohnerin eingeschaltet worden. Diese wird einen entsprechenden Bericht an das Gericht weiterleiten. Unter anderem deshalb, weil laut dem Anwalt des Wohnungsanbieters, die Mieterin die Installationen der Rohrleitungen selbst bezahlen müsste. Die Bewohnerin würde mittlerweile der Genossenschaft insofern entgegenkommen, indem sie von ihrer derzeitigen Dreizimmerwohnung in eine kleinere Wohnung zum selben Preis übersiedeln würde. Die Gesamtsituation setze der Mieterin inzwischen so stark zu, dass ihr der Hausarzt eine psychiatrische Behandlung aufgrund einer psychischen Belastungssituation durch die Lärmbelästigung empfohlen habe. Grundsätzlich wünsche sich die Bewohnerin schlichtweg eine dringend notwendige Generalsanierung. Zudem wolle sie andere Mieter dazu ermutigen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, den Schritt an die Öffentlichkeit zu wagen.

Keine Stellungnahme der Baugenossenschaft

Die zuständige Baugenossenschaft hat auf Anfrage der BezirksBlätter Innsbruck mitgeteilt, dass sie bei laufenden Verfahren grundsätzlich keine Stellungnahmen beziehungsweise Kommentare für Veröffentlichungen abgeben.

Mehr Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier