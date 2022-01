INNSBRUCK. Die Adventszeit stand im EKZ west ganz im Zeichen des großen Weihnachtsgewinnspiels. Monika Schneider aus Zirl gewinnt den Hauptpreis mit west-Einkaufsgutscheinen im Wert von 1.000 Euro.

Weihnachtsspruch

Vom 1. - 24. Dezember waren die west-Besucherinnen und Besucher eingeladen, im Zuge des großen Weihnachtsgewinnspiels einen Weihnachtsspruch zu vervollständigen. Das Lösungswort konnte erraten werden bzw. versteckte sich in der stimmungsvollen Weihnachtsdekoration des Hauses. Wie bereits in den letzten Jahren konnten die Kundinnen und Kunden auch wieder online am Gewinnspiel teilnehmen.

Preise

Die richtige Lösung konnte unter anderem Monika Schneider aus Zirl erraten. Über den Hauptgewinn, west-Einkaufsgutscheine im Wert von 1.000 Euro freut sich Monika Schneider bei der Übergabe mit Center Manager Karl Weingrill. Dazu wurden 5 attraktive west-VIP-Packages verlost. Diese enthalten für die Gewinner: west-Einkaufstasche aus Filz, west-Einkaufsgutscheine im Wert von 100 Euro, einen VIP-Parkplatz für einen Einkaufstag, Mittagessen & Kaffee für 2 Personen in der Pizzeria da jacco, 2 Glas Prosecco in der Testa Rossa Café Bar Enzo, Massage auf den west-Massagestühlen für 2 Personen. „Mit diesem Paket wollen wir Sie zu einem angenehmen und genussvollen Aufenthalt in unserem Haus einladen!“ betonte Karl Weingrill bei der Übergabe an die Gewinner.

