INNSBRUCK. Der namenlose Platz vor dem Haus der Musik soll in „Hilde Zach Platz“ benannt werden. Für GR Gerald Depaoli wäre das ein würdiges Andenken. Im Gemeinderat soll ein Antrag eingebracht werden. Seit 10 Jahren gibt es die Hilde-Zach-Ruhe beim Höttinger-Bild.

Innsbruck geprägt

„Altbürgermeisterin Hilde Zach war eine volksverbundene Bürgermeisterin mit Handschlagqualität, die in ihrer Amtszeit Innsbruck nachhaltig geprägt hat! Sie hat ein würdiges Andenken verdient. So war es Hilde Zach, die für viele Innsbruckerinnen und Innsbrucker immer ein offenes Ohr hatte, wenn es darum ging persönliche Probleme schnell und unbürokratisch zu lösen. Es war auch Hilde Zach unter deren Amtszeit unter anderem die markante Bergiselschanze, geplant von der weltberühmten Architektin Zaha Hadid, errichtet wurde. Auch das Haus der Musik war ein Herzensanliegen von Altbürgermeisterin Hilde Zach. Ebenso fällt natürlich der bis heute umstrittene Neubau der Hungerburgbahn unter ihre Amtszeit, welcher aber unter dem Aspekt zu betrachten ist, dass es ihr immer aus tiefstem Herzen um ihr Innsbruck gegangen ist“, sagt GR Gerald Depaoli. „Ihre Bodenständigkeit, ihre Volksverbundenheit, aber vor allem ihre Durchsetzungskraft und Handschlagqualität waren wesentliche Charakterzüge, die sie als Bürgermeisterin auszeichneten, auch wenn sie selbstverständlich auch Fehler, wie jeder andere Mensch auch, gemacht hat. Viele Innsbruckerinnen und Innsbrucker können noch heute Anekdoten von und mit der resoluten „Fleischkas-Hilde“ oder „Wilden Hilde“, wie sie im Volksmund genannt wurde, erzählen“, so GR Depaoli weiter.

GR-Antrag

„Altbürgermeisterin Hilde Zach hat es sich auf alle Fälle verdient, dass ein Platz nach ihr benannt wird. Aus diesem Grund wird das Gerechte Innsbruck bei der kommenden Gemeinderatssitzung einen dementsprechenden Antrag einbringen, damit der Platz vor dem Haus der Musik in „Hilde Zach Platz“ benannt wird. Das Gerechte Innsbruck ist zuversichtlich, dass sich eine überwiegende Mehrheit für diesen „Hilde Zach Platz“ ausspricht, und Innsbruck einen Platz erhält, der an unsere Altbürgermeisterin erinnert!“, schließt Gemeinderat Gerald Depaoli.

Hilde-Zach-Ruhe

Bereits mehrfach hat der Tiroler Künstler Gebi Schatz einen Hilde-Zach-Platz gefordert. Schatz hat dafür den Bereich des jetzigen Messeplatzes vorgeschlagen. Seit 2011 erinnert die Hilde-Zach-Ruhe und eine Gedenktafel beim Höttinger Bild an die Innsbrucker Bürgermeisterin. „Ich weiß, dass das Höttinger Bild einer von Hilde Zachs Lieblingsplätzen war, der Standort für ihre Gedenktafel ist also sehr gut gewählt", erklärte damals die Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer. Bereits 2002 stiftete Zach gemeinsam mit Dr. Kurt Bruni am Weg von Gramart zum Höttinger Bild zwei Bänke, auf denen sich die Wanderer auch heute noch ausruhen können. Die Gedenktafel ergänzt den gemütlichen Platz, welcher als „Hilde-Zach-Ruhe“ das Andenken an die im Jänner verstorbene Altbürgermeisterin aufrecht erhalten soll.