INNSBRUCK. Neue Wege geht die Stadt Innsbruck beim städtischen Wohnen: die sogenannte Einzugsbegleitung soll Bewohnern auf ihre künftige Lebensumgebung vorbereiten, soziale und emotionale Nachbarschaftsbeziehungen ermöglichen und zu einer nachhaltigen Lebensweise motivieren. Die Geschäftsstelle Bürgerbeteiligung hat dazu einen mehrteiligen Workshop entwickelt. Für die Bewohner ist die Teilnahme freiwillig und kostenlos.

Abbau von Hemmschwellen

„Es macht einen Unterschied in der Qualität des Zusammenlebens, ob man seine Nachbarinnen und Nachbarn kennt oder als fremd empfindet. Bei der Einzugsbegleitung geht es darum, vorhandene Hemmschwellen und Ängste abzubauen, das Kennenlernen der Bewohnerinnen und Bewohner spielerisch anzugehen und so einen identitätsstiftenden Bezug zum neuen Zuhause zu schaffen“, bringt Bürgermeister Georg Willi die Idee auf den Punkt.

Bürgermeister Georg Willi präsentiert Hallo Nachbar.

Bedienungsanleitung für modernes Wohnen

Zweites Ziel − neben der Stärkung des sozialen Zusammenhalts − ist die Motivation zu einer ressourcenschonenden Lebensweise. Der mehrteilige Workshop bietet Wissen und Informationen über die Vorteile sanfter Mobilität, Mülltrennung, Abfallvermeidung und energiesparendes Verhalten. „Hier steht die Bewusstseinsbildung im Vordergrund. Wenn man weiß, welche Auswirkungen die eigene Lebensweise auf die Umwelt und auf das Klima hat, wird man eher auf ein Verhalten achtgeben, das die Umwelt schont“, ist der Bürgermeister überzeugt. Für die Bewohner gibt es praktische Tipps für die Übersiedlung und das soziale Angebot in der Umgebung. Auch die Gestaltung der gemeinsam benutzten Wohnflächen und Innenhöfe ist Thema.

NHT Geschäftsführer Markus Pollo und Elisabeth Meze, "Geschäftsstelle BürgerInnenbeteiligung" der Stadt Innsbruck

Premiere bei „Wohnen am Park“

Beim Wohnprojekt „Wohnen am Park“ in der Andechsstraße wurde der Workshop im Juli 2020 erstmals gestartet. Die Stadt arbeitet Hand in Hand mit den beteiligten Systempartnern wie der Neuen Heimat Tirol (NHT), den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB), den Innsbrucker Sozialen Diensten (ISD) und der Initiative DoppelPlus Tirol. „Die Bewohnerinnen und Bewohner der städtischen Wohnungen profitieren von den Vorteilen wie einer hohen Wohnqualität und sozial verträglichen Mieten. Dieser Anspruch setzt auch eine bestimmte Kooperationsbereitschaft voraus“, unterstreicht der Leiter des städtischen Wohnungsservice Christian Zabernig. Die Schlüsselübergabe von 118 städtischen Mietwohnungen und 53 Eigentumswohnungen des Projekts „Wohnen am Park“ erfolgt Ende September.

Hallo Nachbar beim Projekt "Wohnen am Park".

Statements

„Für mich ist das Angebot der Einzugsbegleitung eine Art Grundlage, die mir das Wissen für eine rundum komfortable Wohnsituation und ein gutes Netzwerk innerhalb der Nachbarschaft für meine wachsende kleine Familie ermöglicht. Das müsste ich mir sonst eigenständig aufbauen“, freut sich Eva Schoop, Mieterin von „Wohnen am Park“.

Eva Schoop, Mieterin von „Wohnen am Park“

„Das tolle an einer nachhaltigen Lebensweise ist, dass die BewohnerInnen zum einen Ressourcen und damit Kosten sparen und zum anderen das Klima schützen – also ein doppeltes Plus für alle“, zeigt Geschäftsführer Adrä Stigger von Klimabündnis Tirol und Initiative DoppelPlus auf.

„Die NHT baut in den nächsten Jahren über 1.000 neue Wohnungen in der Landeshauptstadt und schafft damit leistbaren Wohnraum für viele Innsbrucker Familien. Für uns endet der Job nicht mit der Übergabe der Wohnungsschlüssel. Wir wollen von der Einzugsbegleitung bis zur späteren, laufenden Betreuung der Wohnanlagen ein verlässlicher Ansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden sein“, erklärt NHT-Geschäftsführer Markus Pollo.

NHT-Geschäftsführer Markus Pollo

„Mülltrennung und Abfallvermeidung sind nicht nur Schlagworte, sondern Faktoren, die sich unmittelbar auf die Betriebskosten auswirken. Die Exkursion zur Deponie ins Ahrental im Rahmen der Einzugsbegleitung ist daher eine spannende Angelegenheit für die Mieterinnen und Mieter“, unterstreicht IKB-Vorstand Thomas Pühringer.

IKB-Vorstand Thomas Pühringer

