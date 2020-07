Die Jungbauernschaft/Landjugend Bezirk Innsbruck Stadt und Land ist in den letzten Wochen voll motiviert und hat auf der Kapellenbaustelle viel geschafft. Die viele Arbeit, die anfällt wird nur durch die fleißige Mithilfe der Ortsgruppen und Gebiete weniger.

Unterstützung aus den eigenen Reihen

Nachdem die Bodenplatte ausgehärtet war konnte mit Hilfe von Andreas Bacher Inhaber der Firma BP-Bau in Polling und Freund der Jungbauernschaft, der Aufriss angezeichnet und anschließend eingeschalt werden. „Es ist für uns super, wenn wir einen Fachmann vor Ort haben, der uns mit Rat und Tat zu Seite steht, vor allem aber auch mit anpackt und hilft wo immer er kann.“, lobt der Bezirksobmann Martin Mayr den Baumeister.

Ein weiterer wichtiger Unterstützer ist Viktor Eppacher von der Firma Dach&Fach, die ihren Sitz ebenso in Polling hat. Der ehemalige Jungbauernobmann zeichnet sich für die Dachkonstruktion verantwortlich und wird diese schon kommende Woche zusammen mit der Jungbauernschaft errichten. „Besonders freut es uns, dass wir mit Viktor jemanden aus unseren Reihen mit dieser großen Aufgabe betrauen konnten. Wir möchten so gut es geht, überall Leute einsetzen, die in Verbindung mit den Jungbauern stehen, denn wir sind überzeugt, dass wir in unseren Reihen die Besten haben!“, erklärt die Bezirksleiterin Kathrin Mayr.

Grenzenlose Mithilfe

Die Kapellenbaustelle ist im Moment ein viel frequentierter Ort. Nicht nur die Mitglieder aus dem Bezirk Innsbruck Stadt und Land sind oft zum Arbeiten dort, auch die Freunde der Südtiroler Bauernjugend Bezirk Eisacktal-Wipptal haben die Gunst der Stunde genützt und sind einen Samstag zum Mithelfen nach Nordtirol gekommen. Schalung putzen, Hinterfüllung mit der Schubkarre an Ort und Stelle bringen und vieles mehr: für keine Arbeit waren sich die Südtirolerinnen und Südtiroler zu schade, sehr zur Freude der Jungbauernschaft/Landjugend Bezirk Innsbruck Stadt und Land: „Besonders in Corona-Zeiten merkt man wie wichtig die Pflege der Freundschaft auch über Landesgrenzen hinweg ist und vor allem wie gut es tut, wenn man sich wieder persönlich treffen kann, dass unser erstes Zusammenkommen dann auf der Kapellenbaustelle stattgefunden hat, freut uns umso mehr!“, meinen die Bezirksobleute.