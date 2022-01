INNSBRUCK. „I am from Austria“ im Congress war schon für den 7.3.21 geplant und wurde dann auf den 16.1. verschoben, jetzt gibt es mit dem 27.4. einen neuen Ersatztermin. Bereits verkaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin am 27.04.2022 um 20:00 Uhr und müssen nicht umgetauscht werden.

I am from Austria

Seit ihrem ersten Konzert im Dezember 2013 zeigt die Revue-Show „I am from Austria", dass die Liebe zum Austro-Pop ungebrochen ist. Das Konzert im weltberühmten, ausverkauften Circus Krone München wurde sogar aufgezeichnet und ist auf CD und DVD erschienen. Zusätzlich erfreut die Show die Fans in Österreich aber auch live: Am Mittwoch, den 27. April 2022 (Ersatztermin für den 16. Januar 2022 bzw. 7. März 2021) ist „I am from Austria“ im Congress Innsbruck zu Gast.

"I am from Austria" bringt beste Stimmung.

Foto: Brecheis/Cofo

hochgeladen von Georg Herrmann

Größte Austro-Pop-Show

Wenn Zuschauer von den Sitzen aufspringen und STS’ „Fürstenfeld“ mitsingen, bei Ambros’ „Skifoan“ die Arme in den Himmel recken oder bei Fendrichs „Macho Macho“ jede Zeile auswendig kennen, dann sind sie wohl gerade in einem der ausverkauften Konzerte von „I am from Austria“, der größten Austro-Pop-Show Europas. Bei diesem Konzert feiert der österreichische Pop sein Comeback: Als eine große Party mit einer „Überdosis G’fühl“, das dank entsprechender Technik auch in der letzten Reihe noch zu spüren ist.

Musikreise

Die musikalische Reise führt durch das unerschöpfliche Hitrepertoire des Austro-Pops mit Klassikern wie „Großvater“ von STS, „Weiße Pferde“ von Georg Danzer oder „Weilst a Herz hast wia a Bergwerk“ von Rainhard Fendrich. Die leiseren Songs jenseits der Chartbreaker sorgen dabei regelmäßig für Gänsehaut, u.a. Karl Preyers „Romeo und Julia“, Ostbahnkurtis „Feuer“, Hubert von Goiserns „Weit weit weg“ oder „Flying High“ von Opus.

Infos

Termin: Mittwoch, 27.04.2022 Innsbruck / Congress

Vorverkauf: Christophorus Reisen, Haus der Musik, Innsbruck Ticket Service,Innsbrucker Verkehrsbetriebe, Libro Filialen, Media Markt, Moser

Holding, Raiffeisenbanken, Ruefa, Saturn, Trafik Plus Trafiken, XDouble,

Oeticket Center sowie bei allen bekannten

Vorverkaufsstellen,

Online www.cofo.at,

Hotline 0900/9496096

Infos: www.i-am-from-austria.com

