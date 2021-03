Der städtische Fotowettbewerb #INNstablick startet am Freitag, den 26. März. Unter dem Motto „Mein Innsbrucker Stadtteil“ werden in Kooperation mit dem Innsbruck Stadtmarketing und Foto Lamprechter die besten Fotos aus den unterschiedlichen Ecken der Landeshauptstadt gesucht. Auch Preise gibt es zu gewinnen.

INNSBRUCK. „Das Motto lässt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern kreative Möglichkeiten, ihren Stadtteil von einer neuen Seite zu zeigen. Wir freuen uns auf die neuen Blickwinkel, die unsere Stadt zu bieten hat“, betont Kulturstadträtin Uschi Schwarzl. „Nach der Absage im vergangenen Jahr sind wir glücklich, dass wir #INNstablick in diesem Jahr wieder veranstalten können. Besonders jene Stadtteile, die weniger prominent sind, sollen dieses Mal verstärkt in den Vordergrund gerückt werden“, ergänzt Lukas Morscher, Leiter des Stadtarchivs/Stadtmuseums Innsbruck.

#INNstablick: Und so geht's

Der Instagram-Wettbewerb startet am Freitag, den 26. März und dauert bis einschließlich Dienstag, den 1. Juni. Eine Jury wählt aus allen Instagram-Profilen mit dem Hashtag #INNstablick hochgeladenen Fotos die besten Bilder aus. Diese werden bis Oktober im Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck in der Badgasse 2 ausgestellt. Die zehn Gewinnerfotos werden bei der Finissage am Donnerstag, den 7. Oktober bekanntgegeben und prämiert. Die ausgestellten Bilder dürfen die jeweiligen Fotografinnen und Fotografen anschließend mit nach Hause nehmen. Die Jury setzt sich unter anderem aus Vertretern des Stadtmagistrats, dem Innsbruck Marketing, der Firma Lamprechter und des 6020 Stadtmagazins zusammen. Maximal dürfen drei Bilder eingereicht werden. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr.

Preise

Im Jahr 2019 gingen mehr als 1.200 Beiträge im Wettbewerbszeitraum auf Instagram ein. „Der Fotowettbewerb war bisher immer ein voller Erfolg. Mit dem diesjährigen Motto hoffen wir auf spannende Einblicke aus allen Stadtteilen Innsbrucks“, freut sich die Projektverantwortliche Renate Ursprunger vom Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck. Neben einer Systemkamera gibt es unter anderem ein Fotobuch und Fineartdrucke von Foto Lamprechter zu gewinnen, sowie ein Inn-Taler-Gutschein für die Innsbrucker Altstadt, Skipässe von der Patscherkofelbahn, ein Markthallen-Gutschein und eine Jahreskarte für den Alpenzoo. Den Publikumspreis – ein Rucksack voll mit Überraschungen – stellen die Innsbrucker Nordkettenbahnen zur Verfügung.