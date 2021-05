Wie so viele Veranstaltungen musste auch „Innsbruck liest“ 2020 coronabedingt verschoben und 10.000 Bücher für ein Jahr eingelagert werden. Doch nun ist es so weit: Von 10. bis 15. Juni findet die von der Stadtbibliothek Innsbruck organisierte Leseaktion statt.

INNSBRUCK. Im Mittelpunkt steht der Roman „Herr Katō spielt Familie“ von Milena Michiko Flašar. „Ich freue mich sehr, dass wir „Innsbruck liest“ heuer durchführen können und somit das Lesen wieder mitten ins Stadtgeschehen rückt“, so Kulturstadträtin Uschi Schwarzl. Die von der Stadt Innsbruck 2004 gestartete Initiative findet heuer zum 17. Mal statt. „Mit wunderbarer Leichtigkeit erzählt die Autorin davon, wie nah sich Ernst und Spiel bisweilen sind – vor allem in familiären Angelegenheiten", beschreibt Juryvorsitzender Thomas Wegmann das Buch.

Vielfalt der Literatur

Literatur geht weit über das Geschriebene hinaus. Das zeigt das Rahmenprogramm, das Lesungen, Signierstunden, Musik, Tanz und Film umfasst und unkonventionelle Orte bespielt. „Durch eine Mischung aus klassischen Formaten und innovativen Ideen versuchen wir, ein breites Publikum für das Lesen und die literarische Auseinandersetzung zu begeistern“, erläutert BibliotheksleiterinChristina Krenmayr. Auch Begegnungen mit der Autorin sind wieder Teil der Aktion. Wie jedes Jahr wird das Programm gemeinsam mit lokalen Kulturtreibenden gestaltet.

Die erstmals in der Stadtbibliothek stattfindende Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 10. Juni, mit Musik von „die_freakshow“ wird vom Autor und Kulturveranstalter Martin Fritz moderiert. Es folgen eine Lesung zum Feierabend, ein literarischer Abend im Alpenzoo mit der „Innsbruck liest“-AutorinMilena Michiko Flašar und dem österreichischen Autor David Bröderbauer sowie Tanz vom Street Motion Studio. Zum Abschluss zeigt das Leokino am 15. Juni den Film „Kirschblüten Hanami“ von Doris Dörrie, einführende Worte spricht Geschäftsführerin Tanja Helm. Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Karten für das Kino sind ab sofort in der Stadtbibliothek erhältlich.

Verteilaktionen

„Vor zwei Jahren konnten wir bei Verteilaktionen tausende Menschen in Innsbruck mit einem Buch überraschen und mit vielen direkt ins Gespräch kommen“, freut sich Krenmayr über das positive Feedback. Ab 11. Juni werden wieder 10.000 Bücher an unterschiedlichen Orten in Innsbruck verschenkt: in Straßenbahnen, an IVB-Haltestellen, in den städtischen Schwimmbädern, vor den Stadtteilbüchereien Arzl und Mühlau sowie vor dem Einkaufszentrum Sillpark. Zudem ist das Buch in vielen Innsbrucker Buchhandlungen, bei der Tiroler Tageszeitung, beim Life Radio Tirol, im Recyclinghof, im Kundencenter der IKB, im Audioversum, in der AK-Bibliothek sowie in der Stadtbibliothek erhältlich.

Das Programm im Detail

Donnerstag, 10. Juni, 19.00 Uhr

Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek, Amraser Straße 2

Programm: Innsbruck liest zum Auftakt

mit Milena Michiko Flašar, Musik: die_freakshow, Moderation: Martin Fritz

Freitag, 11. Juni, 18.00 Uhr

Lesecafé der Stadtbibliothek, Amraser Straße 2

Innsbruck liest am Feierabend

Kurzlesung: Milena Michiko Flašar

Samstag, 12. Juni, 19.00 Uhr

Alpenzoo, Hans-Psenner-Saal, Weiherburggasse 37a

Innsbruck liest am besonderen Ort

Lesung: Milena Michiko Flašar und David Bröderbauer („Waltauchen“), Tanz: Street Motion Studio, Moderation: Boris Schön

Dienstag, 15. Juni, 19.00 Uhr

Leokino, Anichstraße 36

Innsbruck liest im Kino

„Kirschblüten Hanami“ von Doris Dörrie, Einführung: Tanja Helm

Karten erhältlich in der Stadtbibliothek

Signierstunden

Freitag, 11. Juni, 14.00–15.00 Uhr: Audioversum, Wilhelm-Greil-Straße 23

Samstag, 12. Juni, 12.00–13.00 Uhr: Einkaufszentrum Sillpark, Museumstraße 38

An den Verteilstellen ist ein kostenloses Buch ab Freitag, 11. Juni, erhältlich, solange der Vorrat reicht:

AK-Bibliothek, Maximilianstraße 7

AUDIOVERSUM, Wilhelm-Greil-Straße 23

IKB Kundencenter, Salurner Straße 11

IKB Recyclinghof, Roßaugasse 4a

Life Radio Tirol, Brunecker Straße 1

Stadtbibliothek Innsbruck, Amraser Straße 2

Tiroler Tageszeitung, Brunecker Straße 3

Buchhandlungen:

Haymon, Sparkassenplatz 4

Liber Wiederin, Erlerstraße 6

Studia Buchhandlung, Innrain 52f

Tyrolia, Maria-Theresien-Straße 15

Wagner’sche, Museumstraße 4

Freitag 11. Juni

14.00–16.00 Uhr: Haltestelle Sillpark und IVB-Linien 2 und 5

17.00–19.00 Uhr: vor der Öffentlichen Bücherei Mühlau, Hauptplatz und vor der Öffentlichen Bücherei Arzl, Krippengasse 4

Samstag 12. Juni

11.00–13.00 Uhr: Einkaufszentrum SILLPARK, Museumstraße 38

14.00–15.00 Uhr: Baggersee Roßau, Freibad Tivoli

16.00–17.00 Uhr: Hallenbad Olympisches Dorf, Hallenbad Amraser Straße, Hallenbad Höttinger Au

Montag 14. Juni

7.30–9.00 Uhr: IVB-Haltestelle Terminal Marktplatz