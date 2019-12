INNSBRUCK. Der Namensgeber der Landeshauptstadt, der 517 km lange Inn, zeichnet sich durch seine Unabhängigkeit aus und hat so manche Projektvorstellung, wie beispielsweise die "stehende Welle" in der Reichenau, verhindert. Zum Jahreswechsel steht der Inn wieder im Rampenlicht. Die "INNS'zenierung" ist in einigen Bereichen eine große Herausforderung.

Vorgeschichte

Anfang Dezember 2016 beschloss der Stadtsenat einstimmig, dass das Feuerwerk in Innsbruck zu Silvester 2016 zum letzten Mal stattfinden würde. Damals sprachen mehrere Gründe für die Abschaffung des Feuerwerks: Einerseits gäbe es verschärfte EU-Richtlinien zum Abschießen von Feuerwerken, so Stadtrat Franz Gruber im Dezember 2016. Auch Gründe des Umweltschutzes wie der Tierschutz oder die Feinstaubbelastung nach einem Feuerwerk sprachen gegen ein weiteres Feuerwerk. 2018 fand das Feuerwerk in der Stadt, eine erweiterte Pyroshow, am Dach des Congress Innsbruck statt. Das Feuerwerk auf der Seegrube war, wie in der Vergangenheit, auf dem Gelände der Nordkettenbahnen zu sehen.

Halbe Million Euro

500.000 Euro lassen sich der Tourismusverband Innsbruck und die Stadt das neue Bergsilvesterspektakel kosten und geben ihm auch einen neuen Namen: INNS'zenierung. Dabei wird der Inn eingebunden: Eine Licht- und Wassershow auf dem Inn steht im Mittelpunkt. Das Mitternachts-Feuerwerk auf der Seegrube bleibt erhalten, da die Nordkettenbahnen die Hälfte der Kosten tragen.

Silvester 2019

Der Inn wird zwischen Innbrücke und Emile-Béthouart-Steg – oder zwischen Herzog-Otto-Ufer und dem Waltherpark – auf einer Länge von 250 Metern bespielt. Bis zu 70 Meter hohe Wasserfontänen – das ist ungefähr die Höhe des Stadtturmes – werden dabei beleuchtet. Die Wassershow soll mit der musikalischen Untermalung eine Einheit bilden.

Vorbereitung ohne Ausschreibung

1994 wurde der Bergsilvester ins Leben gerufen und hat sich zu einem der größten winterlichen Highlights entwickelt. Karin Seiler-Lall, Chefin des Tourismusverbandes, über das neue Projekt: "Wir sind seit einem Jahr in Planung für das neue Programm und haben uns gedacht, warum nicht aus dem Nachteil – der Nebel vereitelt öfters die Sicht auf das Feuerwerk – ein Vorteil zu machen. Die neue Show bindet den Inn als große Bühne ein und es wird ein Spektakel aus Wasser, Licht, Nebel und Klänge geboten." Dafür nimmt der TVB nun viermal so viel Geld in die Hand wie noch letztes Jahr und zahlt heuer 200.000 Euro für das neue Spektakel. Die Stadt Innsbruck steuert diesmal 100.000 Euro mehr bei und kommt so auf insgesamt 500.000 Euro. Neben der Frage, wie der Inn sich bei dem Projekt verhalten wird, tauchen hier einige weitere Fragen auf. Für das Kostenvolumen wäre eine Ausschreibung nötig gewesen. Aus zeitlichen Gründen sei diese aber nicht gemacht worden. Als Generalunternehmer vertraut das Innsbrucker Stadtmarketing der Firma Bartenbach, diese sicherte sich wiederum die Dienste des Hamburger Unternehmens Bocatec.

Unmut über Abwicklung

Bereits 1998 sorgte der Tiroler Künstler Gebi Schatz mit seinem Projekt "Feuerberge Tirol" mit einer Wasser- und Feuershow im Inn in Zusammenarbeit mit der Innsbrucker Feuerwehr für Aufsehen. Jetzt zeigt sich der Künstler hinsichtlich der Vorgangsweise für das neue Projekt unzufrieden. "Die jahrelange Diskussion hätte durchaus genutzt werden können, um neue Ideen gemeinsam mit ortsansässigen Künstlern und Eventagenturen zu entwickeln", meint Schatz: "Jetzt entsteht wieder einmal der Eindruck eines unzureichend kommunizierten und vorbereiteten Projekts." Schatz wünscht sich die rasche Einberufung einer Arbeitsgruppe, die das Silvesterprojekt 2020 transparent und mit regionalen Akzenten vorbereitet. Statt dem Hamburger Unternehmen wäre auch ein österreichisches Unternehmen eine Alternative gewesen. So hat beispielsweise das Wiener Unternehmen Consortium Eventtechnik, ein weltweit agierender Wassershowspezialist, bereits 2018 Kontakt mit der Stadt Innsbruck gehabt und am 23. März 2019 ein umfangreiches Konzept für eine Wassershow übermittelt. Die Wiener durften sich im Übrigen über eine Auszeichnung für ihre letztjährige Wasser- und Lasershow in Graz freuen.

Schwierige Rahmenbedingungen

Christian Leitzinger, GF von Consortium Eventtechnik hält nicht nur die Rahmenbedingungen in Innsbruck für schwieriger, er kritisiert auch vehement den Projektablauf. "Der Diskussionsprozess besteht schon länger, dass jetzt das von uns ausgearbeitete und durchdachte Konzept mit minimalen Veränderungen von anderen Unternehmen realisiert wird, ist schwer begreiflich! " Auch in der Kostenfrage sieht Leitzinger Aufklärungsbedarf. "Unsere Wasserkonzeption unterscheidet sich in wenigen, aber bedeutenden Details vom deutschen Unternehmen. Man hat die meisten Bewegungselemente aus Unkenntnis weggelassen, der Gesamtpreis wäre nachweislich um vieles günstiger gewesen. Wir hätten uns mehr Offenheit und Transparenz von den Verantwortlichen erwartet, solch ein Projekt ohne Ausschreibung durchzuführen ist sehr mutig." GF Leitzinger weiter: "Wir wollen das diesjährige Event nicht gefährden, behalten uns jedoch rechtliche Schritte vor." Aber auch andere einheimische Unternehmen haben entsprechende Ideen und Konzepte vorgelegt. Der Ablauf wird von allen gleich geschildert: Konzeptvorlage, Zusage und dann die Absage aus wirtschaftlichen Gründen.

Reaktion des Stadtmarketing

Das Innsbrucker Stadtmarketing hat auf Fragen des Stadtblattes geantwortet. So sind die ersten Ideen der Firma Bartenbach und des Stadtmarketing im Frühjahr bei einem Workshop entstanden, die Planungen begannen unmittelbar nach Sicherstellung der Finanzierung im Anschluß. Bei Infrastrukturaufbauten wie Bühnen bzw. Ton wurde auch bei einheimischen Firmen angefragt. Die definitive Beauftragung der Firma Bocatec erfolgte Anfang September 2019.

Namensgleichheit

Im Übrigen zeigt die "INNszenierung - Junges Ensemble" aktuell in Rosenheim "Green Days American Idiot". "INNszenierung steht für junges, cooles Theater, das sich sehen lassen kann", steht auf der Homepage des vor über fünf Jahren gegründeten Kulturprojekts. Die Innsbrucker Ausgabe der INNS’zenierung steht jedenfalls vor großen Herausforderungen und hat nicht nur den Inn zu zähmen.

