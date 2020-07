INNSBRUCK. Wer rasche Informationen sucht, greift auf das Internet zurück. So auch in Sachen Innsbrucker Altstadt. Immerhin stehen einige Internetseiten mit Informationen zur Verfügung. Unter anderem auch die Seite www.altstadt-innsbruck.com, diese wartet aber einige Irritationen auf.

Informationen

Im Rahmen der Marketingaktivitäten rund um die Großbaustelle in der Altstadt sind verschiedene Akzente gesetzt worden. Auch eine Homepage wurde eingerichtet, Aufgabenstellung: "Alle Informationen rund um die Baustelle – immer aktuell." Und weiter wird auf der Startseite geschrieben: "Die Innsbrucker Altstadt ist der Mittelpunkt des historischen Innsbrucks und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Diese wird in den kommenden Monaten mit dringend nötigen Sanierungsarbeiten fortgeführt. Die bis zu 130 Jahre alten Trinkwasserleitungen, weitere Leitungen und Anschlüsse werden erneuert sowie die öffentliche Beleuchtung auf LED umgestellt. Die aufgrund von Covid-19 vorgezogenen Bauarbeiten werden mit einer Bauzeit von Juni 2020 bis Sommer 2021 schneller durchgeführt als ursprünglich geplant. Gearbeitet wird von Montag bis Samstag von 7.00 bis 20.00 Uhr. Sonntags finden keine Bauarbeiten statt. Alle Sehenswürdigkeiten, Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Häuser sind trotz Baustelle gut erreichbar. Zahlreiche Events und Aktionen sorgen währen der Bauzeit für gute Stimmung."

Straßeninfos

Unter der Rubrik "Altstadt entdecken" gelangt man zu einer Auswahl der Straßen in der Altstadt und deren Angebote an Geschäfte und Gastronomie. Zu finden sind der Burggraben, der Innrain, der Marktgraben und der Rennweg, die um die Altstadt führen sowie der Domplatz, Herzog-Friedrich-Straße, Kiebachgasse, Pfarrgasse und Seilergasse in der Altstadt. Nicht nur Einheimische sehen auf den ersten Blick, das einige Straßen in der Auswahl fehlen. Die Hofgasse, Badgasse, Schlossergasse, Riesengasse und Stiftgasse werden nicht angeführt. Auch der Franziskanerplatz und die Herrengasse als Umrandung der Altstadt fehlen.

Shopping-Infos

Aber auch die Auswahl an Geschäften und Gastro-Betrieben in den jeweiligen Straßen ist in der aktuellen Variante des Internetauftritts nicht vollständig. So werden in der Pfarrgasse die Geschäfte Uhren Schmollgruber, Feinheiten und Walde angeführt, das gastronomische Angebot wie beispielsweise Dom-Cafe, Culinarium oder Galerie fehlt jedoch. Ähnlich die Situation in der Herzog-Friedrich-Straße. Die bekannte Straße bietet ebenerdig eine große Anzahl an Shops und Gastrobetrieben, beginnend an der Kreuzung Markt/Burggraben bis zur Ottoburg. Auf der Homepage sind acht Geschäfte und ein Gastrobetrieb zu finden. Bei der Beschreibung der Möglichkeiten am Domplatz sucht man das "Da Vincenco" vergebens. Und auch in der Stiftgasse, die derzeit nicht angeführt wird, gibt es nicht nur Spezialitätengeschäfte oder Gastrobetriebe wie das Filou. Inhaber der Seite ist das Innsbrucker Stadtmarketing, Design, Konzeption, Realisierung & Betrieb der Seite wird von der Firma Zeppelin Group GmbH aus Meran vorgenommen.

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier