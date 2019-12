INNSBRUCK. Zum Jahresausklang in der Landeshauptstadt legt die IVB eine Extraschicht ein und sorgt mit einem Sonderverkehr ab 20:00 Uhr für eine sichere und stressfreie Heimfahrt. Die eingesetzten Linien verkehren bis in die Morgenstunden vom Stadtzentrum in die äußeren Stadtteile sowie nach Igls und auf die Hungerburg, ebenso nach Absam/Eichat und ins Stubaital. Der Bergsilvestershuttle ist für alle BesucherInnen an diesem Abend kostenlos.

Informationen

Untertags verkehren alle Linien nach Samstagsfahrplan. Von 15:30 Uhr bis ca. 18:30 Uhr findet der der Silvesterlauf statt, daher werden einige Linien im Innenstadtbereich in diesem Zeitraum umgeleitet. Alle Informationen sowie den Sonderfahrplan für Silvester sind online unter www.ivb.at abrufbar.

