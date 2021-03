Holidu.de ist eine Suchmaschine für Urlaubsunterkünfte und hat eine Studie veröffentlicht, die die Preise von Leitungs- und Flaschenwasser in mehr als 100 Städten in aller Welt vergleicht. So auch in Innsbruck. Dabei schneidet die Landeshauptstadt in puncto Wasserqualität besonders gut ab.

INNSBRUCK. 100 Prozent Wasserqualität attestiert die deutsche Suchmaschine für Urlaubsunterkünfte holidu.de der Stadt Innsbruck. Damit ist Innsbruck die Stadt mit der höchsten Wasserqualität (Leitungswasser) in einem Ranking von 120 Städten. Auf 2. Platz kommt Helsinki in Finnland, auf den 3. Wien und den 4. Oslo in Norwegen. (Zur Beurteilung der Wasserqualität: "Zu den Sicherheitsindikatoren gehören Wasser-, Abwasser- und Abfallentsorgungs- sowie Hygiene-Daten ('WASH') von internationalen Beobachtern, wie etwa UNICEF, die den nationalen Zugang zu Wasser, das als 'frei von Verunreinigungen' gilt, überprüfen. Andere Sicherheitsindikatoren sind von der Weltgesundheitsorganisation errechnete nationale Bewertungen für die Wassersicherheit anhand der Anzahl der DALY-Raten (altersstandardisierter, behinderungsangepasster Lebensjahrverlust pro 100.000 Personen) durch die Gefahren von unsicherem Trinkwasser. Zusätzlich wurden Daten zur öffentlichen Wahrnehmung der örtlichen Wasserqualität aus selbst gemeldeten Umfrageergebnissen zur Wahrnehmung von Verschmutzung einbezogen" – mehr dazu finden Sie hier).

Über das Innsbrucker Trinkwasser und den Projekten am Mühlauer Wasserstollen lesen Sie hier.

Eine Flasche Wasser in Oslo am teuersten

In der Studie wurden sieben Parameter in beliebten Urlaubsdestinationen beleuchtet: Vom niedrigsten und höchsten Preis von einem halben Liter Wasser, über die Wasserqualität des Leitungswassers bis hin zum Risiko der Wasserknappheit, das unter dem Punkt "Wasserstress" angeführt wird. Am teuersten ist Flaschenwasser übrigens in Oslo mit 1,52 Euro pro Flasche und am günstigsten im Libanon mit 0,03 Cent pro Flasche.