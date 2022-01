INNSBRUCK. Neun ausverkaufte Veranstaltungen abgesagt, der Treibhausturm und die Treibhaus-Weiber-Wirtschaft sind bis zum Frühlingsbeginn geschlossen. Nur die Veranstaltung "Haider on Ice" im Congress bleibt vorerst aufrecht.

Treibhaus zu

"das treibhaus duckt sich

nimmt sich aus der welle

will nicht mit dem kopf

durch diese wand:

es will ansteckend sein:

mit musik und lachen

aber keinen anteil haben

an einer durchseuchung

weder mit viren

noch mit hirnpest"

Norbert Pfleifer informiert über die vorübergehende Schließung des Treubhauses: "Aus Respekt vor dem Treibhaus, seiner Offenheit, seinem wunderbaren Mix quer durch alle Generationen und sozialen Schichten sowie aus Sorge um unsere lebensfrohen Mitarbeiter, unsere unzähligen treuen Gäste und auch aus Sorge um die Glaubwürdigkeit unserer Kulturarbeit und dem Ruf unseres Hauses: Sperren wir aus freien Stücken und bar jeden wirtschaftlichen Kalküls, Turm und Treibhaus-Weiber-Wirtschaft mit Sonntag, 16.1. zu und hoffen, daß wir zu Frühlingsbeginn gesund und munter aus dem Winterschlaf aufwachen und geläutert das Treibhaus wieder aufsperren, geboostert mit all seinem Frohsinn."

Rückvergütung

Manuel Rubey, Maschek, Rabih Abou Khalil oder Herbert Pixner und seine Italo-Connection. Ein buntes Programm war im Treibhaus angesagt, die Veranstaltung ausverkauft. Norbert Pfleifer hat aber jetzt die Reisleine gezogen. "Es sei Notwendig sagen alle, auf deren Meinung wir Wert legen, lieber Heute als Morgen, fahr zur Hölle, Corona." Die Eintrittskarten werden automatisch rückvergütet. "Wir versuchen, unseren Künstlern und den Technikern ihre ausgefallenen Honorare einigermaßen zu ersetzen. Wer uns dabei mithelfen mag - wir wären dankbar - und die Musikanten auch: Treibhaus Katastrophenfonds, IBAN: AT 752050303352791960.

35 Jahre viel erlebt

Norbert Pleifer formuliert in seiner bekannten und Art und Weise die Bewegungründe für die Schließung und schreibt auf Facebook:

"x mal hat sich das treibhaus in den letzten zwei jahren neu erfunden

vom open air kino im zeughaus bis zu den 3. innsbrucker winterspielen

mit viel witz samt weihrauch und klosterfrau melissengeist als schluckimpfung

wenn nicht grad ein verhängter lockdown die anstrengungen erschlagen hat

hat der garten über 365 konzerte und mehr ertönen lassen

als trost und zur ermutigung in diesen schrägen zeiten

bis die vervirte behörde selber

unser hygienekonzept in der luft zerrissen hat und alle veranstaltungen an der frischen luft von heute auf morgen

als unzumutbaren lärm in die ewige nachttruhe geschickt hat.

selbst in dieser depression hat sich der turm zurück ins spiel gebracht -

"komm, spielen wir garten"

so durfte das herzstück des hauses eine renaissance erleben

wachgeküßt zum eigenen jubiläum

das als großes fest trotz üppigem blumenschmuck nie stattfinden durfte.

jetzt hat er resigniert - wurde allmählich zur farce:

das publikum von tag zu zag mehr gefesselt an den sessel

prötzlich ohne pause, keine konsumation

nicht mal ein saft oder eine laugenbreze

dafür ffp2-masken die ganze vorstellung lang

dazu sperrstunde um 22uhr - also rein/raus

ja keine kommunikation, mit maske selbst vorn draußen

nur lachen in sich selbst hinein:

da geht selbst dem turm, der in 35 jahren schon viel erlebt hat

der witz aus"

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier