INNSBRUCK. Bis zum 23. August 2020 geht der 25. Fischmarkt „Fischvergnügen am Inn“ am Innsbrucker Marktplatz über die Bühne. Rund um die Zukunft gibt es einige Fragezeichen.

Regionale Anbieter

„Die Veranstalter setzen in diesem Jahr verstärkt auf Anbieterinnen und Anbieter regionaler Produkte, wie etwa die Tiroler Alpengarnele oder die Tiroler Urforelle“, stellte Vizebürgermeister Johannes Anzengruber anläßlich des Stadtsenatsbeschlusses um Juni fest. "Die bei vielen Gästen beliebte Veranstaltung findet heuer bereits zum 25. Mal statt. Dieses Jahr wird es beim Fischvergnügen viele neue kulinarische und auch vermehrt heimische Angebote geben. Das wird allen Besucherinnen und Besuchern hoffentlich noch mehr Freude machen als bisher. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die den diesjährigen Fischmarkt ermöglichen, sehr herzlich", meinte Wirtschaftsstadträtin Christine Oppitz-Plörer.

Fischvergnügen am Marktplatz vor dem Ende?

Foto: FB/WK Innsbruck

hochgeladen von Georg Herrmann

Lob der WK

Bezirksobmann Karl-Josef Ischia und Bezirksstellenleiter Stefan Wanner von der Wirtschaftskammer Innsbruck meinte nach dem Besuch am Markt "Fischvergnügen am Inn": "Solche Veranstaltungen sind extrem wichtig und es ist beeindruckend, wie diszipliniert die Besucher sind. Danke an die Organisatoren, an die Marktbetreiber und an die Behörde, die diesen Markt in so schwierigen Zeiten genehmigt hat."

WK-Innsbruck Bezirksobmann Karl-Josef Ischia beim Besuch des 25. Fischmarkt „Fischvergnügen am Inn“ am Marktplatz.

Foto: FB/WK Innsbruck

hochgeladen von Georg Herrmann

Ungewisse Zukunft

Der Jubiläumsmarkt geht aber einer ungewissen Zukunft entgegen. Wie aus dem Rathaus zu vernehmen ist, zeigt sich die Stadtspitze nicht besonders erfreut über das Marktangebot. Vor allem einige Stände scheinen nicht dem Wohlwollen der Politik zu entsprechen. Dabei geht es vor allem um nichtgastronomische Angebote. So soll bereits zwischen der Stadtführung und dem Marktamt das "Aus" für den Fischmarkt am Marktplatz besprochen sein. Bis zum 23. August gibt es aktuell nocht die Möglichkeit den Fischmarkt am Marktplatz zu besuchen.