Die Möglichkeit, seine Mitarbeiter wöchentlich auf Corona testen zu lassen, lassen sich die Lokale Lichtblick, 360 Grad, das Brahms und die Pizzerei nicht entgehen.

INNSBRUCK. Ab Anfang September können sich nun nach den Hotels auch Mitarbeiter der Gastronomie kostenlos auf das Coronavirus testen lassen, finanziert werden die Tests durch das Tourismusministerium. Mit dabei ist auch der Gastronom Walter Lukas (Lichtblick und Café 360 Grad), der diese Woche mit den Testungen startete. „Wir haben uns für unsere Betriebe bereits vorher einen Testmechanismus überlegt. Das Angebot des Ministeriums kam daher genau zur richtigen Zeit, macht uns das Ganze viel leichter und erspart uns zudem die Kosten“, so Lukas, der sich bereits beim ersten Testdurchgang vom einfachen Prozedere überzeugen konnten. „Nach der persönlichen Anmeldung via QR-Code geht der Test in wenigen Sekunden über die Bühne, die Mitarbeiter erhalten das Ergebnis dann meist innerhalb von 24 Stunden via Handy übermittelt“, so Lukas. Der wöchentliche Testrhythmus sorge dabei für ein hohes Maß an Kontrolle. „Das zeitlich engmaschige Testen möglichst aller Mitarbeiter erleichtert die Rückverfolgung und hilft im Notfall bei der raschen Isolierung. Bei uns waren bisher alle Mitarbeiter negativ und wir hoffen, dass das auch so bleibt“, so Lukas. Mit dabei sind ab kommender Woche auch die Pizzerei am Boznerplatz und „Das Brahms“ im Haus der Musik. Für Brahms-Chef Edwin Gruber ist es wichtig, dass die Gäste sicher sein können, von gesunden Mitarbeitern bedient zu werden. „Es naht der Herbst, weshalb sich der Betrieb wieder vermehrt nach innen verlagert. Das macht das regelmäßige Testen noch wichtiger.“ Auch Pizzerei-Geschäftsführer Cingiz Überbacher betont den Sicherheitsaspekt für alle Beteiligten. „Die kostenlosen Tests sind nicht nur für Gäste, sondern auch für unsere Mitarbeiter und deren Familien enorm wichtig. Das Signal, alles Menschenmögliche für maximale Sicherheit zu unternehmen, wird derzeit besonders aufmerksam beobachtet und goutiert.“ Insgesamt wurden – Stand 2. September 2020 – in Tirols Hotellerie und Gastronomie seit Anfang Juli bereits mehr 40.000 Abstriche in 874 Betrieben durchgeführt.

