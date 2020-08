Es ist ein Betrag zur Erinnerung an einen bekannten Bürger von St. Nikolaus: Der Innsbrucker Bildhauer und Maler Hans Andre erhält eine Erinnerungstafel im Vorraum der Pfarrkirche St. Nikolaus.

INNSBRUCK. „Hans Andre hat in vielen Tiroler und Innsbrucker Kirchen, aber auch im öffentlichen Raum, wie in der Altstadt, seine künstlerischen Spuren hinterlassen“, erklärt VizebürgermeisterinUschi Schwarzl: „Wir freuen uns, dass wir ihm mit dieser Gedenktafel in ‚seinem‘ Stadtteil St. Nikolaus ein eigenes kleines Denkmal setzen können.“

Zum Künstler Hans Andre

Der Bildhauer und Maler Hans Andre wurde 1902 in Innsbruck geboren und wuchs in der St.-Nikolaus-Gasse 38 auf. Andre war zunächst als Gebrauchsgrafiker tätig. Nach Abschluss der Kunstgewerbeschule in Wien 1929 erhielt er Aufträge im In- und Ausland. 1942/43 diente er in der Deutschen Wehrmacht. Später wurde Hans Andre beim Wiederaufbau mit der Gestaltung zahlreicher Kirchen Tirols – unter anderem mit Fresken für die Spitalskirche, die Servitenkirche, die Wallfahrtskirche Heiligwasser und den Dom zu St. Jakob betraut. Von 1954 bis 1969 lehrte er an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien.

Bekannt sind zahlreiche Skulpturen von ihm im öffentlichen Raum und im sakralen Bereich. In Innsbruck stammen unter anderem der Bronzebrunnen beim Goldenen Dachl (1934) und das Relief des Stadtwappens mit Engel und Bürgerpaar am Alten Rathaus (1939) von Andre. 1953 wurde ihm der Berufstitel „Professor“ verliehen. Er war Ehrenzeichenträger des Landes Tirol (1960). 1990 erhielt er das Ehrenzeichen für Kunst und Kultur der Stadt Innsbruck. Hans Andre starb ein Jahr später in Innsbruck.