Innsbruck (sk). Bereits in der Vergangenheit wurden die Tage der offenen Ateliers vom Kunstforum Salvesen in Tarrenz und dem Netzwerk Kultur in Kufstein organisiert. Da bereits dort reges Interesse von Seiten der Kunstschaffenden verzeichnet worden war, wird diese Art der Veranstaltung nun wieder in Tirol angeboten.

Ablauf und Organisation

Die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler erhalten je 4 Stück des gemeinsamen A2 Plakats, auf deren Rückseite sich die Namen und Standorte der teilnehmenden Ateliers befinden. Außerdem wird die Veranstaltung über Social Media-Kanäle, wie Facebook und Instagram, beworben.

Der Startschuss fällt am Mittwoch, den 7. Oktober 2020 um 19 Uhr, im Zuge der Auftaktveranstaltung. Dieser Abend wird für das Kennenlernen, die Gespräche, den Informationsaustausch und die Verteilung der Drucksorten genutzt. Der Ort der Veranstaltung wird noch bekannt gegeben.

hochgeladen von Stephanie Kapferer

Anmeldung

Die Anmeldegebühr beträgt € 30 und ist bis zum 18. September 2020 an folgendes Konto zu entrichten:

Konto Kunstforum Salvesen

IBAN: AT31 3600 0000 0622 1378

BIC: RZTIAT22

Im Zahlungsbetreff bitte angeben: Offenes Atelier, Name und E-Mail-Adresse

Ziel der Veranstaltung

Das Ziel der Veranstaltung ist es, die Organisation von Tagen des offenen Ateliers tirolweit zu fördern. Eine Ausweitung auf Vorarlberg, Bayern und Südtirol kann zu einem späteren Zeitpunkt angedacht werden. Weiters ist die Vernetzung und Sichtbarmachung von Kulturschaffenden durch eine Internetseite in Tirol das Ziel. Sämtliche Kulturschaffenden Personen, Gruppen, Vereine und Institutionen können sich im Netzwerk eintragen und sich so auf einer zusammenführenden Seite sichtbar machen. Die Fülle des Kulturangebotes in Stadt und Land aufzuzeigen, ist unser Anliegen.

Durch den Barriere freien und einfachen Zugang wird vor allem Kulturschaffenden in ländlichen Bereichen oder mit geringen Ressourcen, Zugang zu Medialer Präsenz erleichtert.

Kulturschaffende können sich leicht vernetzen und sehen wer in ihrer Nachbarschaft aktiv ist.

Das Angebot kann sich an Bildende Künstler, aber auch Darstellende Künstler, Kunstvereine, Theatergruppen, Musikgruppen usw. richten.