TIROL. Mit dem Programm „Klimafitter Bergwald Tirol“, will das Land Tirol helfen, die Wälder dem sich verändernden Klima anzupassen. Das Optimum der weitverbreiteten Fichtenwälder verschiebt sich aufgrund der Erderwärmung und der damit einhergehenden Anfälligkeit für Schädlinge in höhere Lagen. Die WaldbesitzerInnen werden auf dem Weg zum standortgerechten Mischwald in Tallagen mithilfe dieser Initiative unterstützt.

Eichenwälder werden klimafit gemacht

Die Initiative „Eichenreiche Mischwälder“ leistet einen Beitrag dazu, die Wälder an die Herausforderung des Klimawandels anzupassen. Das Programm widmet sich besonders der Eiche. Sie gilt als besonders bodentolerant, robust in Bezug auf Trockenperioden sowie Stauwasser und stabil aufgrund eines tiefen Wurzelsystems. „Die Förderung der Artenvielfalt in unseren Wäldern ist ein wesentlicher Faktor um dem Klimawandel zu begegnen. Als bekannt gute CO2-Speicher verbessern sie zudem auch die Luftqualität“, erklärt die zuständige Klima- und Naturschutzreferentin LHStvin Ingrid Felipe.

Foto: BH Lienz/Erich Gollmitzer

hochgeladen von Alexander Schguanin

Eigengewächse in Osttirol gepflanzt

Aus diesen Gründen wurden auch in Osttirol vom Obmann der Agrargemeinschaft Obernußdorf Thomas Pfurner, dem Gemeindewaldaufseher der Gemeinde Nußdorf-Debant Andreas Angerer, sowie der Forstadjunktin der BH Lienz/Bezirksforstinspektion Osttirol Elisabeth Tabernig und der Försterschülerin Selina Idl Stieleichen in Siedlungsnähe gepflanzt. Dabei handelt es sich um einen viel begangenen Steig in direkter Nähe zum Wohn- und Pflegeheim in Nußdorf-Debant. Die neu gepflanzten Eichen sollen in Zukunft vor allem den alten und pflegebedürftigen Menschen Luft, Schatten und Energie spenden.

Die Pflanzen kommen aus dem Landesforstgarten in Nikolsdorf. Um in ferner Zukunft nicht nur Brennholz sondern sogar Eichenwertholz zu erhalten, wurden die Eichen im Abstand von einem Meter gesetzt. Die Eiche neigt dazu, wie viele andere Laubhölzer auch, große Äste am gesamten Stamm auszubilden wenn sie ohne Konkurrenz aufwachsen. Um sie bestmöglich vor Wildschäden und anderen Einflüssen zu bewahren, wurde ein Lärchenpflock geschlagen und anschließend noch ein Baumschutzgitter zum Schutz der jungen Bäume angebracht.

Alle Nachrichten aus Tirol auf meinbezirk.at

Gehaltserhöhung für Pflegebereich gefordert – mit Umfrage