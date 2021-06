INNSBRUCK. In den letzten Stunden kam es zur Aufdeckung eines Menschenhandels, als auch zur Festnahme eines Kfz-Einbrechers, bei dem mehrere Autoteile gefunden werden konnten.

Schlag gegen Menschenhandel

Am 31. Mai 2021 wurden in Innsbruck, Hall in Tirol, Ampass sowie in Wien vom LKA Tirol Ermittlungsbereich 10 (Menschenhandel) gemeinsam mit dem LKA Wien, dem Bundeskriminalamt, dem EKO Cobra West und Beamten der Finanzpolizei acht gerichtlich angeordnete Hausdurchsuchungen vorgenommen und drei gerichtlich angeordnete Festnahmen vollzogen.

Bei den Festgenommen handelt es sich um eine 37-jährige Frau sowie um einen 31- und einen 42-jährigen Mann. Bei der Amtshandlung wurden umfangreiche Beweismittel sowie Bargeld in der Höhe eines mittleren 5-stelligen Eurobetrages sichergestellt. Die Festgenommen befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam, nach Abschluss der noch ausstehenden Erstermittlungen und Einvernahmen wird die Staatsanwaltschaft Innsbruck über einen Antrag auf Untersuchungshaft entscheiden. Die Festgenommen zeigten sich im Zuge der bisher geführten Einvernahmen durchwegs geständig. Die Festgenommenen und noch zumindest drei weitere Beschuldigte, zwei Frauen und ein Mann, stehen im Verdacht, mindestens 24 Frauen, die vorwiegend aus Moldawien stammen, seit Mitte 2020 im gegenseitigen und arbeitsteiligen Zusammenwirken ausgenützt zu haben, um sich eine fortlaufende Einnahme aus deren Tätigkeit als Prostituierte zu verschaffen. Fünf der betroffenen Frauen wurden polizeilich einvernommen. Drei Frauen nahmen im Anschluss an die Einvernahmen das Angebot einer Opferschutzeinrichtung in Anspruch.

Mehrere Kfz-Einbrüche in Innsbruck – Festnahme

Im Zeitraum von 30. bis 31. Mai 2021 wurden durch einen vorerst unbekannten Täter in Innsbruck, Bereich Rossau, insgesamt sieben Einbrüche in Kfz teils versucht und teils vollendet. In den frühen Morgenstunden des 31. Mai 2021 wurde durch Beamte der PI Innsbruck Neu Arzl ein 27-jähriger Mann nach einem versuchten Moped Diebstahl in der Radetzkystraße in Innsbruck festgenommen. Im Zuge der weiteren Amtshandlung wurde festgestellt, dass der 27-Jährige in seinem Rucksack Teile der Beute aus den vorangegangenen Kfz-Einbrüchen mit sich führte. Im Zuge einer ersten Befragung zeigte sich der Mann nicht geständig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde er in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.