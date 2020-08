INNSBRUCK. Die Mitarbeiter der Mobilen Überwachungs Gruppe (MÜG) und die Mitarbeiter der Fahrscheinkontrolle der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) werden mit BodyCams ausgestattet. Die Politik sieht viele Vorteile.

Pilotprojekt

„Demnächst startet der Bodycam-Einsatz bei der Mobilen Überwachungsgruppe der Stadt Innsbruck. In einem Pilotprojekt werden die MÜG-Mitarbeiter vorerst den Gebrauch einer Bodycam im Dienstalltag testen. Davor findet noch eine rechtliche Abklärung mit der Datenschutzbeauftragten der Stadt Innsbruck statt“, kündigt der für die Sicherheit in Innsbruck zuständige Vizebürgermeister Johannes Anzengruber an. "Diese Körperkameras bieten viele Vorteile, aber zunächst und in erster Linie geht es um die Erhöhung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Amtshandlungen im Sinne aller Beteiligten" betont SP-Klubobmann GR Helmut Buchacher. "Als Betriebsratsvorsitzender der IVB freut es mich besonders, dass auch die Mitarbeiter der Fahrscheinkontrolle mit BodyCams ausgestattet werden." Damit wird ein einstimmig beschlossener SPÖ GR-Antrag für die Ausstattung der MÜG Mitarbeiter umgesetzt.

Erfahrungen

"Die Polizei kann auf eine einjährige Erfahrung zurückgreifen, da im März 2019 die von Bundeskanzler Sebastian Kurz geführte türkis-blaue Bundesregierung den Einsatz von Bodycams bei der Polizei einführte. 12 dieser am Körper getragenen Kameras sind in Tirol derzeit in Verwendung. Auch die Tirol Kliniken und die ÖBB -außer in Tirol- setzen diesen speziellen Kameras ein“, informiert Anzengruber. „Gerade in einer Zeit, in der europaweit die Gewaltbereitschaft ansteigt und gehäuft auch Feuerwehrleute, Sanitäter und Polizisten bei Einsätzen tätlich angegriffen werden, ist die Verwendung von Bodycams auch bei den Ordnungskräften der Stadt gerechtfertigt. Diese speziellen Kameras dienen vorrangig zur Gewaltprävention und zur Beweissicherung. Der Schutz der MÜG-Mitarbeiter ist mir ein großes Anliegen. Studien beweisen, dass durch das Tragen von Bodycams, die Gewalt an den eingesetzten Kräften stark reduziert wird. So hat zum Beispiel die Polizei in Baden-Württemberg mehr als ein Jahr lang den Einsatz der Bodycams ausgewertet, die mittlerweile alle Streifenpolizisten am Oberkörper tragen. Das Ergebnis: Die Zahl der Körperverletzungen gegen Polizisten ist in diesem Zeitraum um ein Fünftel zurückgegangen. Die Zahl schwerer Körperverletzungen sank um 39 Prozent“, so Anzengruber über seine Motive, warum er bei der MÜG das Bodycam-Pilotprojekt startet. Die Bodycams seien leicht zu bedienen und erfüllen alle die rechtlich notwendigen Voraussetzungen für einen Dienstbetrieb. So seien zum Beispiel Bildmanipulationen durch das gezielte Herausschneiden von bestimmten Sequenzen ausgeschlossen. „Nach dem Testbetrieb ziehen wir ausführlich Bilanz. Dann kann man qualifiziert darüber diskutieren, ob die Verwendung von Bodycams bei der MÜG sinnvoll und nützlich ist und ob diese Spezialkameras für den Regelbetrieb angeschafft werden sollen“, stellt Anzengruber abschließend fest.

Ausstattung

Strikt zurückweisen möchte SPÖ-Gemeinderat Helmut Buchacher hingegen die Behauptung von Vizebgm. Anzengruber, dass er sich gegen die Ausstattung der MÜG mit Pfefferspray ausspreche. „Richtig ist, dass ich mich gegen das Tragen von Waffen ausspreche. Die Pfefferspraypistolen, die momentan im Einsatz sind schauen echten Waffen täuschend ähnlich, und wurden nicht zur Abwehr gegen Menschen angeschafft - daher ist eine sachgemäße Lagerung, wie sie im Gemeinderat auch zugesichert wurde, unumgänglich", stellt Helmut Buchacher klar. Keinesfalls gäbe es jedoch irgendwelche Einwände, wenn Pfefferspraydosen - analog zur Vorgangsweise der Polizei - am Gürtel getragen werden.

Schutzmaßnahmen

"Aus meinen jahrelangen Erfahrungen als Kriminalbeamter bei der Polizei weiß ich, wie wichtig der Einsatz solcher Kameras für die Gewaltprävention sind. Die viel erprobte Technik liefert im Fall der Fälle einen eindeutigen Beweis und lässt alle Beteiligten wohl zwei Mal nachdenken was sie in einer Konfliktsituation machen. Das schützt beide Seiten gleichermaßen und reduziert schwerere Zwischenfälle enorm", so Für Innsbruck Sicherheitssprecher GR Kurt Wallasch. "Als verantwortliche Politiker muss es immer unser Ziel sein, Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Hier zählen natürlich auch unsere städtischen Mitarbeiter dazu, weshalb wir uns auch in Zukunft immer wieder mit Schutzmaßnahmen für die Magistratsbediensteten zu Wort melden oder gute Anträge unterstützen werden", so Wallasch weiter. "Im Namen von Für Innsbruck darf ich mich für die Initiative bei der SPÖ, allen voran dem Antragssteller Klubobmann Helmut Buchacher, für seinen Antrag im Gemeinderat danken. Wir haben den Antrag auf Einführung der Body-Cams gerne unterstützt, weil wir damit wieder ein Stück mehr Sicherheit schaffen. Dank gebührt natürlich auch Vizebürgermeister Anzengruber, der den mehrheitlichen Wunsch des Gemeinderats nun umsetzt", schließt Wallasch.

