INNSBRUCK. Es ist der zentrale Bestandteil der Innsbrucker Hofkirche und wird von den „Schwarzen Mandern“ bewacht: Das Kenotaph ist mit seinen insgesamt 24 Marmorreliefs eines der bedeutendsten Denkmäler in Tirol und fasziniert Besucher seit mehr als 400 Jahren.

Das berühmte Grabmal wurde nun mit einem neuen, modernen Beleuchtungssystem versehen, das die Tiefenwirkung des Marmorreliefs verstärkt und dafür sorgt, dass die äußerst plastischen und detailreich gestalteten Arbeiten künftig besonders zur Geltung kommen.

Durch die Beleuchtung sind die Prägungen des Reliefs besser erkennbar.

"Bedeutsames Kunstwerk"

„Kaiser Maximilian war eine jener Persönlichkeiten, die historisch gedacht haben und die sich bewusst waren, dass sie in die Geschichte eingehen werden. Für uns ist es besonders wichtig, die Lebendigkeit dieses Denkmals aufrechtzuerhalten und grundsätzlich hoffen wir, dass wir in Zukunft in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol (Abteilung Hochbau), der Tiroler Landesgedächtnisstiftung und dem Innsbruck Tourismus noch mehr machen können. Dieses Grabmal ist nach wie vor ein wertvoller Schatz, den es auch in Zukunft immer intensiver zu entdecken und weiter zu erforschen gilt“, so Museumsdirektor Peter Assmann voller Freude. „Dieses Kunstwerk ist gewiss das Bedeutsamste der europäischen Renaissance oder möglicherweise auch weltweit und ein eindrucksvolles Zeugnis der herausragenden Stellung der Innsbrucker Hofkirche in der Hofkunst“, so Herwig Van Staa, Vorsitzender des Kuratoriums der Tiroler Landesgedächtnisstiftung.

"Herausragende Qualität"

Karl Gostner, Obmann von Innsbruck Tourismus, unterstreicht die Bedeutung des Grabmals für Einheimische und Gäste: „Durch die neue Beleuchtung kommen die Reliefs auf dem Kenotaph so gut zur Geltung, dass das Publikum ihre herausragende Qualität endlich richtig wahrnehmen kann. Innsbruck Tourismus wird dies zum Anlass nehmen, um auf die kunsthistorische Bedeutung des Gesamtkunstwerks, des Grabmals und der Schwarzen Mander hinzuweisen und verstärkt zu einem Besuch der Hofkirche einzuladen.“

Das Beleuchtungssystem

Die Gesamtkosten des neuen Beleuchtungssystems belaufen sich auf circa 30.000 Euro und jeweils ein Drittel wurde von der Abteilung Hochbau vom Land Tirol, der Tiroler Landesgedächtnisstiftung und Innsbruck Tourismus übernommen. Für das Konzept und die Ausführung zeichnete der heimische Licht-Spezialist Bartenbach verantwortlich. Die gesamte Elektrik wurde ausgetauscht, die Leuchtmittel auf dimmbare LED umgestellt sowie die Steuerung komplett erneuert. Da die Hofkirche in ihrer Gesamtheit denkmalgeschützt ist und es sich beim Kenotaph um das wichtigste Denkmal Tirols handelt, durfte es bei Gitter und Marmor keinerlei Eingriffe geben. Folglich wurden die alten bzw. bestehenden Befestigungsvorrichtungen genutzt. Die Arbeiten wurden durch Betriebstechniker der Tiroler Landesmuseen in Absprache mit dem Tiroler Volkskunstmuseum und dem Bundesdenkmalamt koordiniert und Anfang März abgeschlossen.

Das Grabmal bekommt eine Beleuchtung

Die 24 Marmorreliefs am Kenotaph

1. Vermählung Maximilians mit Maria von Burgund 1477

2. Sieg über die Franzosen bei Giunegate 1479

3. Erstürmung von Arras, 1492

4. Krönung Maximilians zum Römischen König 1486

5. Sieg Sigismunds von Tirol bei Cagliano 1487

6. Einzug Maximilians in Wien 1490

7. Einnahme von Stuhlweißenburg 1490

8. Rückkehr seiner Tochter Margareta aus Frankreich 1491

9. Rückzug der Türken aus Kroatien 1493

10. Bündnis gegen Frankreich 1495

11. Belehnung des Ludovico Sforza mit Mailand 1496

12. Vermählung Philipps mit Johanna von Kastillien 1496

13. Schlacht bei Regensburg 1504

14. Eroberung der Feste Kufstein 1504

15. Unterwerfung des Herzogs von Geldern 1505

16. Liga von Cambray 1508

17. Unterwerfung von Padua und Vicenza 1509

18. Einzug Massimiliano Sforzas in Mailand 1512

19. Zweiter Sieg bei Guinegate gegen Frankreich 1513

20. Vereinigung der Heere Maximilians und Heinrichs VIII. 1513

21. Schlacht bei Vicenza 1513

22. Ausfall bei Marano 1514

23. Die österreichisch-böhmische Wechselverlobung 1515

24. Verteidigung Veronas 1516