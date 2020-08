Einst waren sie der Mittelpunkt für Durchreisende in Innsbruck, heute kennt ihn kaum jemand: Das Vier-Viecher-Eck.

INNSBRUCK. Goldener Löwe, Goldener Hirsch, Roter Adler und Weißes Rössl: Wer vor einigen Jahrhunderten durch Innsbruck reisen wollte, musste hier im Vier-Viecher-Eck – der ehemaligen Stadteinfahrt – die Nacht verbringen. Eine Win-Win-Situation, denn die tierischen Beherbergungsbetriebe haben Umsatz gemacht und die Kaufmänner konnten sich stärken. Heute kennt kaum jemand mehr das Vier-Viecher-Eck und kann es auch nicht verorten. Auch Claudia Kogler – vom Lokal "die Wilderin" – hat es von einem Stammgast, einem Fremdenführer, erfahren, dass sich ihr Lokal im Vier-Viecher-Eck – Kreuzung Kiebachgasse und Seilergasse – befindet.

Schon vor Jahren schlossen sich die Gastronomen und Gastronominnen zusammen, um die Gegend und ihre Aktivitäten – wie zum Beispiel, das Weinfest – zu koordinieren. Das Vier-Viecher-Eck gab dem ganzen einen neuen Kick und es entstand vor zirka sieben Jahren eine Facebookseite unter dem Titel "Vier Viecher Viertel". Wie Kogler erklärt: "In den letzten Jahren ist die Sache eingeschlafen. In der Corona-Zwangspause habe ich mir dann gedacht, eigentlich sollten wir in die Seite neues Leben einhauchen." Sie zog Matthias Scholz, den Stammgast mit dem historischen Wissen, an Bord, um interessantes vom Vier-Viecher-Eck zu berichten. Sie öffneten den Radius und stellen seither die Betriebe der Altstadt vor. In dem Viertel, zwischen Herzog-Siegfried-Straße und Marktgraben befinden sich zirka 30 Unternehmen. "Es war mir auch aus persönlichen Gründen ein Anliegen, die Altstadt bekannter zu machen, da immer mehr Betriebe zusperren und ich gerne fußläufig alles erreiche." Der Elektro Greiderer sperrte am Burggraben zu und auch das Jahrhunderte alte Farbengeschäft von Theodor Frank in der Riesengasse ist mittlerweile Geschichte. "Oft ist es gar nicht ersichtlich, wie tolle Geschäfte sich in den alten Mauern verbergen. Es ist nicht nur ein Ort für Touris", ist sich Kogler sicher.

Digitale Altstadt

In der Altstadt ziehen alle Betriebe an einem Strang, betont die Gastronomin und freut sich, dass ab diesem Mittwoch der Altstadt-Verein auch einen eigenen Social-Media-Auftritt präsentiert. Auf Facebook und Instagram sind Neuigkeiten aus der Altstadt unter "altstadt.innsbruck" und auf der Webseite www.altstadt-innsbruck.com zu lesen. Außerdem gibt es auch zur Baustelle eine interessante Informationsquelle: Die Innsbrucker Kommunalbetriebe schicken regelmäßig und kostenlos SMS mit dem neuesten Tätigkeitsbericht – und das sogar mit Humor! Zu finden auf ikb.at