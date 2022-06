Das Innsbrucker Behindertenbeirat (BBR) feiert 20-Jahr und widmet sich dem Thema „Barrierefreies Bauen und Wohnen“.



Barrierefreiheit und Selbständigkeit ermöglichen, diese Themen waren der rote Faden, der sich durch das Programm der Tagung „Barrierefreies Bauen und Wohnen“ am Montag, 27. Juni, in der Stadtbibliothek zog. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Innsbrucker Behindertenbeirat (BBR) anlässlich seines 20-Jahr-Jubiläums.

Die ExpertInnen aus dem In- und Ausland: Monika Klenovec, Joe Manser, Peter Noflatscher, Martin Morandell und Gerhard Nussbaum bearbeiteten am Vormittag in Kleingruppen gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Themenbereiche „Preis des barrierefreien Bauens“, „Smart Tools – neue Technologien“ und „Gesetze und Normen“. Am Nachmittag folgten Vorträge und Diskussionen im Veranstaltungssaal.

Schon viel geschehen



Stadträtin Elisabeth Mayr hielt fest, dass in Innsbruck schon viel geschehen sei, aber auch noch viel Arbeit vor liege. „Barrierefreiheit nützt allen und ist nicht nur für eine kleine Gruppe da. Jede und jeder kann durch einen Unfall oder andere Schicksalsschläge, vielleicht auch nur kurzzeitig, behindert sein. Deswegen ist es wichtig, schon von Anfang an darauf zu achten“, sagt sie.

Den Abschluss bildete eine Podiumsdiskussion, moderiert von der ORF-erprobten Paralympics Goldmedaillengewinnerin Claudia Lösch. Die gesamte Veranstaltung wurde in Gebärdensprache und in Schrift übersetzt. Ein Novum stellte die Innsbruck-Premiere der Simultan-Dolmetschung in leichter Sprache dar. Diese ermöglicht es zum Beispiel Menschen mit Lernschwierigkeiten, direkt und zeitgleich den komplexen Vorträgen zu folgen. Ein Modell, welches gerade für Formate wie Tagungen eine weitere Möglichkeit zum Abbau von Barrieren darstellt.