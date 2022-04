Das Originalbild "Oh, Maria hilf!" von Lucas Cranach ist im Mai im Stadtarchiv/Stadtmuseum in der Badgasse zu sehen. „Machen Sie also Mittel – oder ich gehe“, Andreas Hofer und die Stadtpolitik ist noch bis 13.5. sowie Eindrücke der Mariahilfkirche bis zum 22.5. zu sehen. Die Ausstellung zur Bocksiedlung ist eine Frreiluftausstellung.

INNSBRUCK. Das Mariahilfbild im Innsbrucker Dom ist eine der bekanntesten Mariendarstellungen im Alpenraum. Es stammt vom Renaissance-Künstler Lucas Cranach dem Älteren (1472–1553). Wer aufmerksam durch Innsbruck geht, findet Kopien des Gemäldes an zahlreichen Hausfassaden. In der kleinen feinen Ausstellung „Oh, Maria hilf!“ erzählt das Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck die Geschichte dieser bemerkenswerten Darstellung. Ab 3. Mai gibt es außerdem die einmalige Gelegenheit, das Originalbild von Lucas Cranach zu sehen. Besuchen Sie das Marienbild in der Badgasse und lassen Sie sich von dessen Ausstrahlung berühren. 7.4. bis 1.5., Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und vom 2.5. bis 22.5. von Montag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr.

Hofer und die Stadtpolitik

Durch Zufall entdeckte der Historiker Matthias Egger ein Konvolut an Briefen im Innsbrucker Stadtarchiv. Es beinhaltete Korrespondenz zwischen Andreas Hofer und der Stadtregierung. Anhand von Originaldokumenten konnte nun erstmals das Verhältnis des Sandwirts zu den Innsbrucker Behörden aus erster Hand nachgezeichnet werden. Die wertvollen neuen Quellen stehen im Mittelpunkt der Ausstellung. Im Zentrum der rund 30 Briefe umfassenden Korrespondenz stehen primär Forderungen im Zusammenhang mit der Organisation der Landesverteidigung. Hofer verlangte unter anderem, dass die Stadt eine Schützenkompanie aufstelle, Lebensmittel für sein Gefolge bereit- und Waffen zur Verfügung stelle. Er mischte sich aber auch in die Wahl eines provisorischen Bürgermeisters ein, oder stellte hohe Geldforderungen – denen die Stadt angesichts leerer Kassen allerdings nicht nachkommen konnte. Was Hofer zur Drohung verleitete: „Machen Sie also Mittel – oder ich gehe“, was so viel hieß wie Innsbruck marodierenden Banden zu überlassen. Die entdeckten Briefe bereichern die bisherige Hofer-Forschung um spannende Facetten und liefern interessante Einsichten in die Innsbrucker Stadtpolitik und -geschichte der damaligen Zeit. Die Ausstellung bettet die gewonnenen Erkenntnisse in den historischen Zusammenhang. Zu sehen bis 13.5. von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr.

Freiluftausstellung

Innsbrucker Stadtgeschichte umfasst mehr als die touristischen Hotspots. Begibt man sich auf Entdeckungsreise in die Stadtteile fernab vom Goldenen Dachl, kann man ungewöhnliche Geschichten hören. So auch in der Reichenau, wo ab Mitte der 1930er Jahre die Bocksiedlung entstand und den Stadtteil prägte. Auch wenn heute keine Spuren mehr von der Siedlung zu sehen sind, erinnern sich noch viele Menschen an die „Bockala“ und ihre Erzählungen über das Leben am Rande der Stadt, über Ausgrenzung und Freiheit, Zusammenhalt und Abenteuer. Die Ausstellung „Legendär: Die Bocksiedlung“ zeigt das Leben in der Siedlung. Sie ist entstanden in einer Kooperation der Universität Innsbruck, Fach Europäische Ethnologie, mit Heidi Schleich, dem Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck und dem Amt für Grünanlagen und ist am Grünzug der Egderdachstraße zu sehen.

Eine Ansicht der Mariahilfkirche

Foto: Spielmann

hochgeladen von Georg Herrmann

Mariahilfkirche

Die charakteristische Architektur der Mariahilfkirche regte im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Malerinnen und Maler sowie Grafikerinnen und Grafiker dazu an, sich künstlerisch mit diesem Sakralbau auseinanderzusetzen. Besonders zahlreiche Darstellungen entstanden im 20. Jahrhundert. Viele Ansichten konnten in den vergangenen Jahren durch die Pfarre Mariahilf erworben werden, die mit diesen Kunstwerken auch die Titelseiten ihrer Pfarrbriefe geschmückt hat. Unter den Künstlerinnen und Künstlern finden sich bekannte Tiroler Namen wie Gerhild Diesner oder Max Weiler, aber auch heute weitgehend vergessene Persönlichkeiten wie Alois Burger oder Walter Kühn. Zeitgenössische Kunstschaffende greifen immer noch das Motiv auf. Selbst der verstorbene Altbischof Reinhold Stecher hatte ein künstlerisches Auge auf die Mariahilfkirche geworfen. Die Ausstellung ist bis 22.5. von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr zu sehen.

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier