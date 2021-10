INNSBRUCK. "Die Pinkifizierung ist ein wirksames optisches Mittel, um symbolisch auf den Welt-Mädchentag und die Diskriminierung von Mädchen hinzuweisen. Das kräftige Pink hat eine starke Signalkraft und vermittelt Lebensfreude und Mut zur Offensive", hält das Kinderhilfswerk Plan International fest. In Innsbruck wird die Bergiselschanze pink leuchten.

Pink als Zeichen

Neben der Bergiselschanze stehen in Tirol anläßlich des 10. Internationalen Mädchentages am 11. Oktober vier weitere Sehenswürdigkeiten im Mittelpunkt: Festung Kufstein, JAM - Jugendarbeit Mobil, ARANEA - Zentrum für Mädchen*arbeit und Kalvarienberg Zirl. In Innsbruck gibt es außerdem Veranstaltungen: Ein Mitmach-Nachmittag mit Programm in der Stadtbibliothek (Button Workshop, Comic (Zine) Workshop, Body Positivity-Aktion, Bibliotheksführungen sowie Bücher- und Infotisch zum Thema Mädchen(arbeit) ab 14 Uhr. Aktion vor der Stadtbibliothek: Gemeinsam mit Catcalls of IBK findet eine Spray- und Achtsamkeits-Aktion zum Thema Sexismus im Alltag statt. "Wir sprechen über diese Fragen: Was genau ist Sexismus? Was sind Catcalls? Wie fühle ich mich, wenn ich von Catcalls betroffen bin? Was kann ich gegen Catcalls machen? Wie wehre ich mich dagegen?"



Warum werden Wahrzeichen zum Welt-Mädchentag pink angestrahlt?

Mit der Farbe Pink setzt die Kinderrechtsorganisation Plan International ein symbolisches Zeichen und gibt so der Farbe eine neue Bedeutung. Steht ein pastelliges Rosa vor allem für Lieblichkeit und Romantik, hat das kräftige Pink von Plan International für eine starke Signalkraft und vermittelt Power, Lebensfreude und Mut zur Offensive. Wir wollen Mädchen darin stärken, gemeinsam mit anderen die Initiative zu ergreifen und sich für die Wahrnehmung ihrer Rechte einzusetzen.

Was möchte Plan International erreichen?

Die Vereinten Nationen (UN) haben auf Initiative von Plan International den Welt-Mädchentag ins Leben gerufen. Die internationale Kampagne Because I am a Girl startete 2012 und wird seit 2018 durch die globale Kampagne Girls Get Equal fortgeführt. Das Ziel bleibt das Gleiche. Plan will sich gemeinsam mit Partnern dafür stark zu machen, dass Mädchen weltweit lernen, leiten, entscheiden und sich entfalten können. Der Fokus des Welt-Mädchentages liegt daher darauf, Mädchen dabei zu unterstützen, Führungspositionen zu übernehmen: Mädchen wie Buben sollen Entscheidungen, die ihr eigenes Leben betreffen, aktiv mitgestalten und beeinflussen können. Und das kann nur über konkrete Projekte und gemeinsame Anstrengungen erreicht werden, bei der alle Gemeindemitglieder – auch Buben und Männer – eingebunden werden. Damit Mädchen gleichberechtigt aufwachsen können, unterstützt Plan International über seinen Mädchen-Fonds gezielt Projekte, die Benachteiligungen von Mädchen abbauen und ihre Entwicklung fördern. Dadurch werden Mädchen aktiv gestärkt und ein Beitrag zu mehr Gleichberechtigung geleistet. Die Mädchen-Fonds-Projekte richten sich jedoch auch an männliche Projektteilnehmer.

Warum nutzt Plan ausgerechnet die Farbe Pink für seine Beleuchtungs-aktionen? Unterstützt das nicht Geschlechtertrennung und Stereotype?

Wir sind uns darüber bewusst, dass vor allem die Farbe Rosa stark mit Mädchen assoziiert wird. Plan hat deshalb bewusst ein kräftiges Magenta als Hauptfarbe für seine Beleuchtungsaktionen zum Welt-Mädchentag ausgewählt. Mit den Inhalten der Arbeit für die Rechte der Mädchen tritt Plan den verbreiteten Rollenklischees vom „schwächeren Geschlecht“ deutlich entgegen und lehnt eine Reduzierung von Mädchen und Frauen ebenso wie von Buben und Männern auf stereotype Rollenzuschreibungen ab. Deshalb setzen wir uns gegen eine klischee-behaftete Verwendung der Farbe Pink ein: Alle Menschen sollten ohne Vorurteile Pink tragen können, unabhängig von Geschlechtsidentität, Alter und Wohnort.

Die pinke Geschichte

Rosa und Pink waren im Übrigen nicht immer so stark mit Mädchen verknüpft: Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war Rosa eine Farbe für Buben und Blau für Mädchen. Rosa wurde als eine entschlossenere und stärkere Farbe betrachtet, während Blau für Anmut und Zartheit stand. Dies änderte sich erst in den 1920er Jahren, als Blau die Farbe der Arbeits- und Männerwelt wurde. Außerdem wird Pink nur in einigen Ländern mit der Verniedlichung von Mädchen assoziiert: In Lateinamerika tragen zum Beispiel sowohl Männer als auch Frauen Pink. In Indien und den USA hat die Initiative „Pink Ribbons“ eine pinkfarbene Schleife als Symbol im Kampf gegen Brustkrebs, die mittlerweile in vielen Ländern verwendet wird. Im Männersport wird Pink zur Erzeugung von Aufmerksamkeit benutzt. Die französische Rugby-Mannschaft „State Français“ trägt pinkfarbene Trikots und hat Pink als Vereinsfarbe. Die „Gulabi Gang“ wurde von Frauen in Indien mit dem Ziel gegründet, benachteiligten Frauen eine Stimme zu geben und sie über ihre Rechte aufzuklären. Auch der „Women‘s March on Washington“ hat die Farbe Pink aufgegriffen. Auftakt war der 21. Januar 2017, der Tag nach der Amtseinführung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Hunderttausende gingen in Washington auf die Straße, um mit rosafarbenen Mützen und Plakaten für die Frauen- und Menschenrechte zu demonstrieren. Symbol des Protests: die pinkfarbenen „Pussy Hats“.

Über Plan International

Plan International ist eine unabhängige Organisation der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe. Mädchen und Jungen sollen weltweit die gleichen Rechte und Chancen haben und ihre Zukunft aktiv gestalten. Um das zu erreichen, setzen wir in unseren Partnerländern effizient und transparent Projekte zur nachhaltigen Gemeinde-entwicklung um und reagieren schnell auf Notlagen und Katastrophen, die das Leben von Kindern bedrohen. In mehr als 70 Ländern arbeiten wir Hand in Hand mit Kindern, Jugendlichen, Unterstützenden und Partnern jeden Geschlechts, um unser globales Ziel zu erreichen: 100 Millionen Mädchen sollen lernen, leiten, entscheiden und ihr volles Potenzial entfalten. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bestärken uns in unserem Engagement.