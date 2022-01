INNSBRUCK. In der Höttinger Au fuhr ein PKW in einen Baumstellenzaun und in der Pradler Straße kam es zu zahlreichen Sachbeschädigungen.

Sachbeschädigungen

Ein 19-jähriger Franzose steht im Verdacht am 16. Jänner 2022 gegen 00:35 Uhr in der Pradler Straße in Innsbruck mittels Fußtritten zwei dort geparkte Pkw und mittels umstoßen ein abgestellten Motorrad beschädigt zu haben. Der Franzose konnte durch eine Polizeistreife der PI Innsbruck-Reichenau angehalten und in weiterer Folge vorläufig festgenommen werden. Nach erfolgter Vernehmung wurde die Festnahme wieder aufgehoben und der Mann entlassen. Durch die Tat entstand an den Fahrzeugen ein Schaden im mittleren 4-stelligen Eurobereich.

