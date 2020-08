WILTEN. Die gastronomische Geschichte des Hauses Leopoldstraße 7 ist eine abwechslungsreiche. Einige Nachtschwärmer werden sich noch an die Zeiten des "Cafe do Brasil" und den damaligen Fußballergrößen erinnern. Heute ist das Haus die Heimat vom "L' Arc Brasserie". Und die Betreiber mussten jetzt einen überraschenden Polit-Rückschlag hinnehmen.

Ablehnung

Gastgärten sind in Innsbruck aktuell wie nie. Die positiven Aspekte sind vielfältig, Vorbeugung in Coronazeiten oder Förderung der heimischen Wirtschaft. Auch das "L'Arc" hat um einen Gastgarten angesucht. Ergebnis: Die Liste FI, die FPÖ und der Bürgermeister haben im Stadtsenat das Ansuchen des Restaurants „L ´ARC“, für einen Gastgarten in der Leopoldstraße 7 abgelehnt. „Für mich ist diese Entscheidung vollkommen unverständlich. Gerade in der Coronazeit dienen Gastgärten der Prävention gegen die Infektion und fördern gleichzeitig die Gastrobetriebe in der Stadt, die durch die Auswirkungen der Pandemie schwer getroffen sind“, kritisiert Vizebürgermeister Johannes Anzengruber die Meinungsbildung im Stadtsenat.

Dornröschenschlaf

„Alle sind sich grundsätzlich einig, dass die Leopoldstraße aus ihrem wirtschaftlichen Dornröschenschlaf geweckt werden soll. Wenn es jedoch um ganz konkrete Maßnahmen dafür geht, fallen dann -wie man sieht- mache politische Entscheider um. FI, FPÖ und Bürgermeister Willi haben die Nagelprobe nicht bestanden“, so Anzengruber. Und noch ein gewichtiges Argument führt Anzengruber abschließend an: „Ohne Gastgarten stehen alle auf dem Gehsteig, rauchen und blockieren. Diesbezüglich gab es schon einige Beschwerden.“

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier