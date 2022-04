Die Kinder der Volksschule Fischerstraße sammelten 10.000 Euro als Soforthilfe für die Ukraine-Schutzsuchenden. Das Projekt "Fische für die Ukraine" war ein voller Erfolg.

INNSBRUCK. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch die Kinder der Volksschule Fischerstraße. Zusammen mit ihren Lehrerinnen wollten sie etwas unternehmen, um den Opfern des Kriegs zu helfen. Mit viel Einsatz wurden gebastelt, in der Maria-Theresien-Straße Flugblätter verteilt und an zwei Tagen ein Flohmarkt veranstaltet.

Scheckübergabe der Kinder Volksschule Fischerstraße an das Rote Kreuz

Foto: VS Fischerstraße

"Fische für die Ukraine", Beitrag BezirksBlätter Innsbruck

Spenden

So wurde ein Basar mit alten Spielsachen im Turnsaal und ein Flohmarkt mit selbstgebastelten Ostergeschenken, aber auch mit selbstgebastelten Flaggen, Armbänder und andere Dinge in Farben der Ukraine am Franziskanerplatz verkauft. am Franziskanerplatz veranstaltet. "Die Kinder waren alle mit Feuereifer bei der Sache, und so konnten tatsächlich 10.000 Euro an Spendengeld eingenommen werden", freuen sich die Verantwortlichen über das starke Zeichen der Solidarität. Projektkoordinatorin Lisa-Maria Egger und Volksschul-Direktor Martin Müller konnten dem Tiroler Jugendrotkreuz in Vertretung von Burkhard Mauler und Philipp Schumacher einen Scheck über 10.000 Euro übergeben zu können. Die Vizepräsidentin des Tiroler Landtags Sophia Kircher war bei der Übergabe anwesend und lobte das tolle Engagement der Kinder.

