POTSDAM-BABELSBERG (aw). Das deutsche Filmstudio Babelsberg ist an eine amerikanische Immobilienfirma verkauft worden. "Matrix Resurrections", "Bridge of Spies", "Monument Men" und "Inglourious Basterds" wurden in den vergangenen Jahren gedreht. Nicht deutscher, sondern amerikanischer Ursprung hatten diese erfolgreichen Filmideen.



Vorstände Christoph Fisser und Carl Woebcken

2004 kauften die Filmproduzenten Fisser und Woebcken für einen Symboleuro, das erfolglose Studio, der französischen Firma Vivendi. Es entstand eine umsatzreiche und gewinnbringende Aktiengesellschaft.

https://www.studiobabelsberg.com/

Netflix-Serie "1899"

In den vergangenen Monaten wurde die teure Netflix-Serie "1899" gedreht (im Sommer/Herbst 2022 im Kino). Gute und teure Produktionen verlangen gute und teure Technik! In Babelsberg wurde ein LED-Studio eingerichtet, eine sieben Meter hohe und 55 Meter breite Videowand. "Zehn Millionen Euro Budget fliesen in ein neues Studioprojekt, wenn man saniert und aufrüstet", so die Worte von Fisser.

TPG Real Estate Investmentfirma



Die Holding TPG kauft viele Film- und Medienfirmen, sie kaufte auch Cinespace. Diese Firma betreibt riesige Filmstudios in Chicago und Toronto. Auch die mächtigste Agentur weltweit, die Creative Artists Agency, wurde von der Holding eingenommen. Die Künstler werden mit "Schnürpaketen" vermittelt und drehfertig wird ins Studio geliefert.

"Das ist das Beste, an dem Deal mit der TPG und ich brauche nicht mehr bei den Banken um Millionen betteln", betont Fisser. Es kann auch sein, dass in naher Zukunft, Babelsberg ausgebaut und vergrößert wird.

Die Streamingfirmen werden ruinöser, daher weiß man nicht, ob die nächsten Jahre Gutes bringen. Der deutsche Film hat verloren und die amerikanischen Ideen wurden geboren, unter dem Motto, der Starke frisst den Schwachen.