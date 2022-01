INNSBRUCK. Die Anwohnparkkarte in Innsbruck ist einmal politisches Thema. Grund dafür: "Die Ausstellung wird nicht auf Grund der Tiroler Bauordnung (TBO) oder im Auftrag des Bürgermeisters oder einer/s ressortverantwortlichen Politikers/in versagt, sondern MUSS behördlich versagt werden bei Nichtvorliegen der bundes- und landesgesetzlich festgelegten Voraussetzungen (StVO und Tiroler Parkabgabegesetz)."

Betroffene Bewohner

Dany J. wohnt in der Reichenauerstraße. "Ich habe den Verlängerungsantrag beim Bürger Service persönlich abgegeben. Zwei Tage später habe ich einen Antrag online am gestellt, aber keine Antwort erhalten", erzählt er der BezirksBlätter Redaktion: "Beim Bürgerservice wurde von mir eine Bestätigung verlangt, dass keine privaten Parkplätze vorhanden sind. Angenommen es wären alle Parkplätze im Gebäude gemietet, muss ich im Bereich von 300 Metern einen anderen Parkplatz suchen. Man wird dazu gezwungen ein Parkplatz zu mieten." Ein Beispiel von vielen rund um die Problematik der Anwohnparkkarten. In einer Anfragebeantwortung gibt Bgm. Georg Willi Auskunft zum Thema. Im Mittelpunkt: "Ein persönliches Interesse liegt dann nicht vor, wenn der Antragsteller über eine private Abstellmöglichkeit verfügt (vgl. u.a. VwGH vom 27.05.2011, 2010/02/0021; VwGH vom 17.12.2010, 2010/02/170). Eine private Abstellmöglichkeit schließt jedenfalls das persönliche Interesse des Antragstellers an einer Ausnahmegenehmigung aus. Wenn eine solche Abstellmöglichkeit zur Verfügung steht, ist eine Ausnahmebewilligung zu versagen."

Beschwerden

„Immer mehr Beschwerden zu den Anwohnerparkkarten treffen auch bei uns ein, da diese plötzlich nicht mehr verlängert werden und die Begründung dafür für die Ansuchenden nicht verständlich ist“, schildert Innsbrucks FPÖ-Vizebürgermeister Markus Lassenberger in einer Aussendung. In den letzten 3 Monaten seien die Anrufe und Termine zur Anwohnerparkkarte immer mehr geworden. „Die Menschen verstehen die Begründung der Ablehnung nicht zumal sie oft schon mehr als 8-10 Jahre im Besitz einer Anwohnerparkkarte sind. Auch ist die Begründung des Amtes ist nicht nachvollziehbar“, fügt Lassenberger hinzu. Teilweise werde von zumutbaren Parkplätzen in 300 Meter Entfernung gesprochen. „Woher diese Auslegung kommt ist für mich nicht schlüssig. Ich glaube man nimmt da einfach die Tiroler Bauordnung als Begründung,“ was aber aus Sicht des FPÖ-Politiker falsch ist. Richtig sei aber, dass der VwGH festgestellt hat, sollte ein Parkplatz in der Wohnhausanlage verfügbar sein so kann das Ansuchen auf eine Anwohnerparkkarte abgelehnt werden. „Nicht mehr und nicht weniger kann daraus schlussgefolgert werden. Menschen, die jedoch auf ihr Auto angewiesen sind und nun oft die 5-8 fache monatliche Gebühr bezahlen müssen sind die Leitragenden. Für diese wird sich die Fraktion FPÖ-Rudi Federspiel jedenfalls einsetzen, denn es kommt wieder das Gefühl auf, man tut seitens der grünen Stadtführung alles, um nur die Autofahrer zu strafen“, schlussfolgert Lassenberger.

Mißbrauch der Tiroler Bauordnung

„Bereits im Oktober 2021 hat sich das Gerechte Innsbruck schriftlich an das Verkehrsressort gewandt, da es immer mehr Beschwerden darüber gab, dass Anwohnerinnen und Anwohnern willkürlich die Ausstellung einer Anwohnerparkkarte verweigert wurde, und man selbiges seitens der Stadt Innsbruck mit höchstgerichtlichen Entscheidungen begründe“, teilt GR Gerald Depaoli in einer Aussendung mit. „In einem Antwortschreiben argumentiert das von den Innsbrucker Grünen geführte Verkehrsressort, dass gemäß § 8 Abs. 3 TBO 2018 die für die für die Errichtung von Wohnraum erforderlichen Abstellmöglichkeiten höchstens 300 m, gemessen nach der kürzesten Wegverbindung, von der betreffenden baulichen Anlage errichtet/nachgewiesen werden müssen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Entfernung überschritten werden. Für die Ausstellung einer Anwohnerparkkarte bedeutet das, dass, wenn zumindest im Umkreis von 300 m (gemessen nach der kürzesten Wegverbindung) des Hauptwohnsitzes ein privater Abstellplatz zur Verfügung steht bzw. angemietet werden kann, die Ausstellung der Anwohnerparkkarte zu versagen ist. Es handelt sich dabei um bundes- und landesgesetzliche Grundlagen und Voraussetzungen, die höchstgerichtlich präzisiert wurden und die im Ermittlungsverfahren zur immerhin bescheidmäßigen Ausstellung einer Anwohnerparkkarte erhoben werden müssen“, zitiert GR Gerald Depaoli. „Dass selbst der für Verkehrs- und Straßenrecht zuständige Bürgermeister höchstpersönlich lt. einer Anfragebeantwortung die Rechtsauffassung vertritt, dass die Ausstellung von Anwohnerparkkarten gemäß Tiroler Bauordnung zu versagen ist, ist eine fachliche Bankrotterklärung von Georg Willi, welcher den Innsbruckern erklären soll, was die Tiroler Bauordnung, also eine komplett andere Gesetzeslage, mit der Vergabe von Anwohnerkarten zu tun haben soll? Die Wahrheit ist: die grünen Innsbrucker Verkehrspolitiker Bgm. Georg Willi und Stadträtin Uschi Schwarzl missbrauchen mutmaßlich die Tiroler Bauordnung, um Innsbrucker Anwohnern, die ihnen zustehenden Anwohnerparkkarten, zu verweigern! Wir haben es wieder mit einem Willkürakt grüner Verkehrspolitik zu tun, welche nur darauf abzielt, den Innsbrucker Autofahrerinnen und Autofahrern das Leben so schwer, wie möglich zu machen“, sagt GR Gerald Depaoli, welcher allen Anwohnerinnen und Anwohnern, denen aufgrund der Tiroler Bauordnung die Ausstellung einer Anwohnerparkkarte durch das von den Innsbrucker Grünen geführte Verkehrsressort verweigert wird, dementsprechende Untersützung zusichert.

Anfragebeantwortung

GERECHTES Innsbruck und FPÖ haben am 05.10.2021 eine dringende Anfrage eingebracht, die sich auf E-Mail vom 25.08.2021 der Referatsleiterin der Mag.-Abt. III, Parkraumbewirtschaftung, bezieht. U. a. wurden folgende Fragen gestellt:

Verfügt die zuständige Mag.-Abt. III, Parkraumbewirtschaftung, über eine konkrete stets aktualisierte Aufstellung aller privaten Abstellplätze in Innsbruck, welche den AntragstellerInnen von Anwohnerparkkarten (= Ausnahmegenehmigung) zur Verfügung stehen bzw. angemietet werden können? Nein

Wenn nein, wie stellt die Mag.-Abt. III, Parkraumbewirtschaftung, fest, dass dem/der AntragstellerIn im Umkreis von 300 m (gemessen nach der kürzesten Wegverbindung) des Hauptwohnsitzes ein privater Abstellplatz zur Verfügung steht bzw. angemietet werden kann und die Ausstellung der AnwohnerInnenparkkarte zu versagen ist? Wie in anderen Behördenverfahren im Zuge des durchzuführenden Ermittlungsverfahrens.

Wie und durch wen erfolgt die Entfernungsmessung zwischen Hauptwohnsitz des/der Antragsstellers/in einer AnwohnerInnenparkkarte und privatem Abstellplatz, welcher zur Verfügung steht bzw. angemietet werden kann, zumal die Referatsleiterin feststellt, dass wenn zumindest im Umkreis von 300 m (gemessen nach der kürzesten Wegverbindung) des Hauptwohnsitzes ein privater Abstellplatz zur Verfügung steht bzw. angemietet werden kann, die Ausstellung der AnwohnerInnenparkkarte zu versagen ist? Dies erfolgt durch den zuständigen Sachbearbeiter über WebOffice.

Seit wann wird die Ausstellung einer AnwohnerInnenparkkarte versagt, dass wenn zumindest im Umkreis von 300 m (gemessen nach der kürzesten Wegverbindung) des Hauptwohnsitzes ein privater Abstellplatz zur Verfügung steht bzw. angemietet werden kann? (Bitte um Bekanntgabe Kalenderjahr, Monat) Seit zumindest acht bis zehn Jahren.

Teilen und unterstützen Sie die Rechtsauffassung bzw. "Rechtsdeutung" der Referatsleiterin der Mag.-Abt. III, Parkraumbewirtschaftung, dass wenn zumindest im Umkreis von 300 m (gemessen nach der kürzesten Wegverbindung) des Hauptwohnsitzes ein privater Abstellplatz zur Verfügung steht bzw. angemietet werden kann, die Ausstellung der AnwohnerInnenparkkarte gemäß Tiroler Bauordnung zu versagen ist? Ja

Im Schreiben vom 25.08.2021 teilt die Referatsleitung der Mag.-Abt. III, Parkraumbewirtschaftung, konkret mit, dass gemäß § 45 Abs. 4 StVO und § 6 Abs. 1 Tiroler Parkabgabegesetz AnwohnerInnenparkkarten (= Ausnahmegenehmigung) bei Vorliegen folgender Voraussetzungen ausgestellt werden. - Frage: Wie kann es dann sein, dass die Ausstellung von Anwohnerkarten gemäß Tiroler Bauordnung § 8 Abs. 3 (???) laut Referatsleitung der Mag.-Abt. III, Parkraumbewirtschaftung, im Auftrag des Bürgermeisters und im Wissen der ressortverantwortlichen PolitikerInnen zum Nachteil der AntragstellerInnen versagt wird? Die Ausstellung wird nicht auf Grund der Tiroler Bauordnung (TBO) oder im Auftrag des Bürgermeisters oder einer/s ressortverantwortlichen Politikers/in versagt, sondern MUSS behördlich versagt werden bei Nichtvorliegen der bundes- und landesgesetzlich festgelegten Voraussetzungen (StVO und Tiroler Parkabgabegesetz).

Über wie viele Anwohnerparkplätze verfügte bzw. verfügt die Stadt Innsbruck 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, und 2021 mit Stand 30.09.2021? (Bitte um Aufstellung pro Jahr) Mit Stand 01.09.2021 bestanden in Innsbruck 770 Anwohnerparkplätze. Weitere Aufstellungen liegen nicht vor.

Rechtsmeinung

Gemäß § 45 Abs. 4 StVO und § 6 Abs. 1 Tiroler Parkabgabegesetz werden Anwohnerparkkarten (= Ausnahmegenehmigung) bei Vorliegen folgender Voraussetzungen ausgestellt:

a) für das Abstellen von Kraftfahrzeugen mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3.500 kg,

b) für die Dauer von höchstens zwei Jahren,

c) wenn der Antragsteller in diesem Gebiet seinen Hauptwohnsitz hat und ein persönliches Interesse nachweist, in der Nähe des Hauptwohnsitzes zu parken, und

d) wenn der Antragsteller Zulassungsbesitzer oder Leasingnehmer eines Kraftfahrzeuges ist oder nachweist, dass ihm ein arbeitgebereigenes Kraftfahrzeug auch zur Privatnutzung überlassen wird.

Ein persönliches Interesse liegt dann nicht vor, wenn der Antragsteller über eine private Abstellmöglichkeit verfügt (vgl. u.a. VwGH vom 27.05.2011, 2010/02/0021; VwGH vom 17.12.2010, 2010/02/170). Eine private Abstellmöglichkeit schließt jedenfalls das persönliche Interesse des Antragstellers an einer Ausnahmegenehmigung aus. Wenn eine solche Abstellmöglichkeit zur Verfügung steht, ist eine Ausnahmebewilligung zu versagen.

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes "verfügt" ein/e AntragstellerIn auch dann über eine private Abstellmöglichkeit, wenn sie/er die tatsächliche Möglichkeit hat, einen Abstellplatz zu mieten. Diesbezüglich geht der Verwaltungsgerichtshof in seiner Erkenntnis vom 27.05.2011, 2010/02/0021, davon aus, dass die Anmietung eines verfügbaren Abstellplatzes im Hinblick auf die von einem Antragsteller zu tragenden ortsüblichen Kosten für ein Kraftfahrzeug zumutbar ist.

Gemäß § 8 Abs. 3 TBO 2018 müssen die für die Errichtung von Wohnraum erforderlichen Abstellmöglichkeiten höchstens 300 m, gemessen nach der kürzesten Wegverbindung, von der betreffenden baulichen Anlage errichtet/nachgewiesen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Entfernung überschritten werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass für die Ausstellung einer Anwohnerparkkarte, dass wenn zumindest im Umkreis von 300 m (gemessen nach der kürzesten Wegverbindung) des Hauptwohnsitzes ein privater Abstellplatz zur Verfügung steht bzw. angemietet werden kann, die Ausstellung der Anwohnerparkkarte zu versagen ist.

