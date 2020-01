INNSBRUCK. In der Nacht von 31.Dezember 2019 auf 1. Jänner 2020 kam es in Innsbruck zu einem Brand und zur Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper und Böller.

Kiescontainer gesprengt



Am 31.12.2019 gegen 22:35 sprengten zwei bisher unbekannte Männer am Geländer der Technischen Universität in der Technikerstraße in Innsbruck den Kunststoffdeckel eines Kiescontainers. Durch die Wucht der Explosion wurde der Container in zwei Teile zerrissen. Die Polizei leitete sofort die Fahnung nach den Tätern ein. Jedoch blieb diese bisher ergebnislos.

Personenbeschreibung: beide männlich, einer mit einem orangefarbenen Oberteil, einer mit einem dunklen Oberteil.

Brand durch unsachgemäße Entsorgung einer Feuerwerkskörper-Batterie

Am 1.1.2020 geriet in der Amraser See Straße ein Müllcontainer in Brand. Grund für den Brand waren unsachgemäß entsorgte abgefeuerte heiße Feuerwerkskörper-Batterien.

Die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte den Brand rasch löschen. Der Container wurde erheblich beschädigt.

