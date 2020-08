In Innsbruck ist die Saunalandschaft im Amraser Schwimmbad wieder geöffnet. Das Lehrbecken ist allerdings bis Ende August für die Allgemeinheit vorbehalten.

INNSBRUCK. Seit dem 29. Mai konnte man im Hallenbad im O-Dorf nicht nur schwimmen gehen und die Rutschen genießen, sondern auch schwitzen. Seit der Revision, dem 8. August, ist das Hallenbad im O-Dorf allerdings gesperrt. Saunaliebhaber und Badenixen können seither ins Amraser Hallenbad ausweichen, um sich dort sportlich zu betätigen oder einfach nur den Alltag aus sich herauszuschwitzen. Ganz wie früher funktioniert die Sache freilich nicht. Dia Anzahl der Personen, die in das Hallenbad und in die Sauna hereingelassen werden, ist um vieles niedriger. So können in die Sauna im Amraser Hallenbad nur 60 statt 100 Personen hinein. Große rote Sticker warnen außerdem auf den Türen, wieviele Leute sich gleichzeitig in der Saunakabinen aufhalten können. Bei maximal zwei Personen im Dampfbad kann die Wartezeit – trotz weniger Menschen – schon einige Minuten betragen.

In die Sauna im Amraser Hallenbad können max. 60 Personen reingelassen werden.

4 qm pro Person in der Sauna

Bäderchef Ulrich Mayerhofer war bei der Lockerung der Bestimmungen am 29. Mai klar: "Wir wollten ein Hallenbad auch im Sommer geöffnet haben." Zum Glück wurden die Auflagen auch für die Saunen gelockert und jetzt müssen nicht mehr 10 qm pro Person zur Verfügung stehen, sondern nur mehr 4 qm pro Person. Auf den üblichen Aufguss, bei dem ein Saunawart auch mit dem Handtuch wedelt, muss allerdings auch künftig verzichtet werden. "Der Gesetzesgeber geht davon aus, dass durch die schwere Tätigkeit eines wachtelnden Saunawartes, sich auch die Infektionsgefahr erhöht." Gleichzeitig steht einem automatischen Aufguss – die meisten Saunakabinen sind technisch damit ausgerüstet – aber nichts im Weg. Für zusätzlichen Schutz dienen die verschärften Hygienemaßnahmen: "In den Saunen und Schwimmbädern achten wir schon ohnehin besonders auf die Hygiene. Seit Corona werden aber zusätzlich auch Türgriffe, Duscharmaturen, etc. ebenfalls öfters desinfiziert", so Mayerhofer. Er erklärt außerdem, dass eine Ansteckung im Schwimmbad unbedenklich ist, da das Virus durch die Chlorierung des Beckens und der Wassermenge keine Chance hat sich zu verbreiten.

Ende August und Anfang September sperren außerdem auch die restlichen Schwimmbäder auf.

Die nächsten Schwimmbäder eröffnen an diesem Datum

Am 28. August eröffnet das Hallenbad im O-Dorf (inkl. Sauna)

Am 12. September eröffnet das Dampfbad in der Salurner Straße

Am 14. September eröffnet das Höttinger Schwimmbad (inkl. Sauna)

Auch das Amraser Hallenbad bleibt weiterhin geöffnet.

Die Höchstanzahl wird in allen Saunen verringert. Die Auslastung wird online auf www.ikb.at abrufbar sein.