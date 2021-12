INNSBRUCK. Die Stadtbibliothel hat ab 1. Jänner neue Tarife, im Igler Kurpark gibt es neue Kunstwerke. Die Verordnung der Schutzzone Mentlgasse wurde verlängert und das Silvesterfeuerwerk soll auch in Zukunft bestehen.

Silvesterfeuerwerk

Wiederholt erfreut zeigt sich der Innsbrucker FPÖ-Stadtparteiobmann und Stadtrat Rudi Federspiel, dass Innsbruck heuer wieder ein Silvesterfeuerwerk auf der Nordkette organisiert: „Dieses Feuerwerk gibt der Bevölkerung einen Funken Hoffnung in düsterer Zeit, und es ist das Produkt eines Beschlusses der bürgerlichen Mehrheit im Gemeinderat“, erläutert Federspiel in einer Aussendung, der darauf verweist, dass ja 2019 die Lasershow, um hunderttausende Euros, ein massiver Flop war. Federspiel, der das Bergsilvester als Tourismusstadtrat erfunden hat, fordert zukünftig auch eine Attraktivierung: „Auch die Pandemie geht vorüber, danach muss alles unternommen werden, dass das Innsbrucker Bergsilvester intensiv beworben wird, und das Feuerwerk ein richtig großes sein wird, welches sich in den Nachbarländern herumspricht“, so der FPÖ-Politiker, der wiederholt fordert, dass zu Silvester die Exekutive jegliche privaten Feuerwerke und Böller unterbindet und bestraft. „Gerade ältere Personen, Kranke und auch die Tiere müssen in Schutz genommen werden.“

Steinkunst

Einen neuen Standort im Kurpark Igls haben elf große Steinskulpturen, die bisher im Garten der Volksschule Pradl-Ost in der Siegmairstraße zu sehen waren. Die Übersiedlung der Kunstwerke ist aus Sicherheitsgründen notwendig geworden, da die „Siegmairschule“ vor einem größeren Umbau steht. Die Pläne betreffen auch den Garten, weshalb ein neuer Standort für die Skulpturen gesucht und nach kurzer Zeit auch gefunden wurde: der Igler Kurpark. „Das ist ein idealer Standort für die Kunstwerke, weil er von vielen Spaziergängerinnen und Spaziergängern bzw. Besucherinnen und Besuchern des Congress Igls frequentiert wird. Ich bedanke mich beim Referat Bildende Kunst und Kulturprojekte, das in Abstimmung mit dem Steinrestaurator Peter Kuttler und einem Statikbüro die Arbeiten geplant und veranlasst hat. Dank tatkräftiger Unterstützung der beiden Ämter für Straßenbetrieb und Grünanlagen erstrahlen die Skulpturen hier in neuem Glanz“, ist Kulturstadträtin Uschi Schwarzl begeistert. Die Kunstwerke wurden gereinigt und für einen sicheren Stand mit Sockel versehen. Ihre Wirkung entfalten sie im Kurpark auch dank großzügiger Abstände zueinander.

Kulturstadträtin Uschi Schwarzl (rechts), Reinhard Keber (Sohn des Bildhauers Erich Keber) und Künstlerin Minu Ghedina freuen sich über den neuen Standort für die Skulpturen, hier vor Ghedinas Werk mit dem Titel „Familie“.

Kunstwerke

Enstanden sind die rund zwei Meter hohen Marmorskulpturen zwischen 1986 und Mitte der 2000er-Jahre im Tiroler Bildhauersymposium, das jedes Jahr im Sommer vom bildenden Künstler Prof. Erich Keber im Garten der Siegmairschule veranstaltet wurde. Professionelle Bildhauerinnen und Bildhauer wie Minu Ghedina, Georg Eigentler, Armin Paul Juli und Boštjan Novak sowie SchülerInnen einschlägiger Fachschulen fertigten die Kunstwerke im Rahmen der Akademie an. Sie sind großteils im Besitz der Künstlerinnen und Künstler, bereichern aber bis auf Weiteres den öffentlichen Raum.

Schutzzone

Im Bereich der Mentlgasse und Umgebung wurde die Schutzzone verlängert. Die Schutzzone tritt mit 01.01.2022 in Kraft und gilt zu den in der Verordnung angeführten jeweiligen Tageszeiten bis zum Ablauf des 30.06.2022. "Eine Erlassung der Schutzzone war zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Schutzzonenbereich notwendig. Die Missachtung des Betretungsverbots wird gem. § 84 Abs. 1 Z 4 SPG mit einer Geldstrafe bis zu € 1000,--, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu € 4600,-- und im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Freiheitsstrafe bis zu 4 Wochen bestraft. Aus sicherheitspolizeilicher Sicht stellt diese Schutzzone im oa. Bereich die am wenigsten in die Rechte der Menschen eingreifende Maßnahme dar, die noch geeignet ist Kinder und Jugendliche vor strafbaren Handlungen zu schützen. Sie trägt damit wesentlich zur Hebung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung im Schutzzonenbereich bei", teilt die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit.

Mehr Sicherheit

„Die Volkspartei begrüßt ausdrücklich die Entscheidung der Landespolizeidirektion Tirol im Bereich der Mentl-, Adam- und Karmelitergasse die Schutzzone bis zur Mitte des nächsten Jahres zu verlängern“, zeigt sich der für die Sicherheit in Innsbruck zuständige Vizebgm. Johannes Anzengruber über die Entscheidung der Sicherheitsbehörde in einer Aussendung erfreut. „Damit kommt man dem Anliegen der Anwohner rund um die Mentlvilla weiter nach, die nach mehreren Vorfällen in diesem Stadtteil mehr Sicherheit eingefordert haben. Wir haben von Seiten der ÖVP immer diesen Wunsch aus der Bevölkerung vor Ort unterstützt. Im Juni 2020 wurde erstmals diese Schutzzone von der Polizei Tirol erlassen. Die damals neue rechtliche Handhabe der Polizei brachte langfristig mehr Ruhe, Sicherheit und Lebensqualität für die Anrainer. Der gewünschte Effekt, nämlich die Entspannung der Lage vor Ort ist eingetreten. Die zeitliche Verlängerung der Schutzzone ist ein Garant dafür, dass dieser positive Effekt weiter aufrecht bleibt“, stellt der für die Sicherheit in Innsbruck zuständige VBM Johannes Anzengruber fest. Durch die Verhängung der Schutzzone bekommt die Exekutive ein Instrument in die Hand, Menschen bei denen, insbesondere wegen vorangegangener gefährlicher Angriffe, anzunehmen ist, dass sie strafbare Handlungen nach dem Strafgesetzbuch, dem Verbotsgesetz und gerichtlich strafbare Handlungen nach dem Suchtmittelgesetz begehen werde, das Betreten der Schutzzone zu verbieten und sie aus der Schutzzone wegzuweisen.

Neue Tarife

Ab Jänner 2022 gelten in der Stadtbibliothek Innsbruck neue Tarife. Im Zentrum der Tarifanpassung steht die Leseförderung für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre, die in Zukunft kostenlos ausleihen können. Schon jetzt ist rund ein Drittel der Mitglieder unter 18 Jahre alt. Kinder anzusprechen und früh mit Bibliotheken vertraut zu machen, ist ein zentrales Anliegen. „Gerade in der aktuellen Situation ist ein außerschulisches Bildungs- und Leseangebot wichtig. Die Stadtbibliothek hält dafür ein optimales Angebot bereit“, so die zuständige Stadträtin Uschi Schwarzl.

Trotz deutlicher Erhöhungen fallen die normalen und ermäßigten Tarife im österreichweiten Vergleich mit Großstadtbibliotheken moderat aus. Eine reguläre Jahresmitgliedschaft kostet nun 25 Euro, die ermäßigte Mitgliedschaft 15 Euro (bisher 22 bzw. 8,50 Euro).

Die neuen Tarife wurden so gewählt, dass ein Jahresbeitrag etwa dem Gegenwert eines Buches entspricht, nämlich einem Paperback beim ermäßigten Tarif für Menschen in Ausbildung und SeniorInnen beziehungsweise einem Hardcover beim regulären Tarif. Mitglieder können über 80.000 Medien nutzen. Auszuleihen gibt es Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Filme und Serien, Hörbücher, Tonies und Spiele. Darüber hinaus können die Digitale Stadtbibliothek, der Streamingdienst „filmfriend“ und der Brockhaus online genutzt werden. Die Stadtbibliothek ist auch Partnerin des Kulturpasses: InhaberInnen können die Angebote kostenlos nutzen. Aktuell zählt die Stadtbibliothek über 19.000 Benutzerkonten. 2021 kamen 1.700 neue hinzu, trotz Lockdowns und weitgehend eingeschränktem Betrieb. Die neuen Tarife gelten für neue Mitglieder ab Jänner 2022 bei bestehenden Mitgliedschaften ab der Verlängerung.

Kostenlose Veranstaltungen

Ergänzt wird das Angebot der Stadtbibliothek durch ein kostenloses Veranstaltungsprogramm. Der Eintritt ist sowohl für Mitglieder also auch für Nichtmitglieder frei. Auch bei den Veranstaltungen liegt der Schwerpunkt 2022 bei der Leseförderung: Vom neuen Schulprogramm Raumschiff Bibliothek bis hin zu Veranstaltungsformaten für Menschen mit nichtdeutscher Erstsprache, Familien, Erwachsene und Seniorinnen und Senioren.

