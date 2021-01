INNSBRUCK. Nachdem die Stadt Innsbruck in die winterliche Atmopshäre eingetaucht ist und die Schneelandschaft nicht nur Hobbyfotografen, Wintersportler und Kinder begeistert, gibt es einen dringenden Appell zur Einhaltung der Lawinenwarnungen. Der Maschinenring zieht eine Zwischenbilanz und die Stadt Innsbruck hat die Bedingungen für die Schneeräumung und -säuberung geändert.

„Schnee-Einsatz“

Der Maschinenring betreut im Winterdienst über 400 Objekte im Bezirk Innsbruck Land bzw. der Stadt Innsbruck. Aktuell sorgen 110 Mitarbeiter mit rund 100 Traktoren und Ladern, aber auch mit Schneefräsen und Schaufeln für geräumte Gehsteige, Straßen und Parkplätze im Raum Innsbruck. Insgesamt werden im Winter in Tirol von rund 500 Maschinenring-Mitarbeitern und Dienstleistern mehr als 1.600 Objekte betreut.

Warnung und Appell

Da im Laufe des Tages trotz der ersten veröffentlichten Warnungen Wanderer und Tourengeher im Bereich der Nordkette gesichtet wurden, appelliert der für die Sicherheit zuständige Vizebgm Johannes Anzengruber nochmals eindringlich, die Lawinensituation auf der Nordkette ernst zu nehmen:

„Skitouren und Wanderungen auf der Nordkette sind zu unterlassen. Es herrscht absolute Lebensgefahr!"

Vizebürgermeister Johannes Anzengruber

"Da der Schneedeckenaufbau instabil ist, wurde die Lawinengefahrenstufe Vier ausgerufen. Es gehen zudem durch Sprengungen und durch Selbstauslösungen immer wieder Lawinen ab. Ich bitte auch die Disziplin in den nächsten Tagen einzuhalten,“ appelliert Johannes Anzengruber eindringlich.

Gehwegreinigung im innerstädtischen Raum

Eigentümerinnen und Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten sind gemäß der Straßenverkehrsordnung (StVO) dafür zuständig, dass die Gehsteige und -wege, die dem öffentlichen Verkehr dienen und nicht mehr als drei Meter von der Liegenschaft entfernt sind, bei Schnee und Glatteis geräumt und bestreut sind. Ist kein Gehsteig vorhanden, so müssen die Straßenränder in der Breite von einem Meter gesäubert werden. Gleiches gilt für Eigentümer von Verkaufshütten. In einer FußgängerInnenzone oder Wohnstraße ohne Gehsteige gilt diese Verpflichtung für einen ein Meter breiten Streifen entlang der Häuserfronten.

Neuregelung

Bisher erfolgte die Räumung und Streuung der Gehsteige und -wege sowie Straßenränder im innerstädtischen Bereich gegen Verrechnung einer Gebühr auf Grundlage einer städtischen Verordnung. Mit Beginn des Jahres 2021 erfolgt die Übernahme der Schneeräumung und -säuberung von Seiten der Stadt Innsbruck nur noch mit einer individuell abzuschließenden privatrechtlichen Vereinbarung mit den jeweiligen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer – darauf einigte sich der Stadtsenat ohne Gegenstimmen.

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier